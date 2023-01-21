Ще одна країна надасть безпрецедентну військову допомогу: як це допоможе ЗСУ в боротьбі з ворогом

Цього тижня з візитом до Києва прибула Інара Мурнієце, яка обіймає посаду міністра оборони в латвійському уряді. Вона повідомила про готовність Латвії надати Україні черговий пакет військової допомоги.

Що ввійде в новий пакет допомоги

Глава МО Латвії заявила, що Збройним силам України передадуть безпілотні літальні апарати, кулемети з патронами, переносні зенітні ракетні комплекси Stinger та гелікоптери. Під час розмови з міністром оборони Україні Олексієм Резніковим, його литовська колега підтвердила беззаперечну підтримку України. За її словами українська армія вже найближчим часом отримає нову партію озброєння.

Також глава міністерства оборони Литви нагадала, що литовські інструктори навчають українських військових різного рівня. Вже в цьому році інтенсивність навчання буде підвищена. Литва має в планах навчати вдвічі більше українських військових у порівнянні з 2022 роком, однак точні цифри не називають.

Однак допомагає не лише Литва, більшість країн готові надати безпрецедентну військову допомогу. Володимир Зеленський нещодавно заявив, що в України мало часу, тож потрібно надати ЗСУ якнайбільше зброї, щоб не допустити успіхів росії на фронті.

Нагадаємо, що 18 січня в Канаді заявили про готовність надати 200 одиниць броньованих машин Senator. Вони прибудуть до України найближчим часом. Крім того, українські військові вже почали освоювати протиракетні системи Patriot. Загалом Україні нададуть мінімум три батареї, по одній від США, Німеччини та Нідерландів. Ще одну батарею NASAMS нам надасть Канада, недавно там повідомили про завершення угоди й вже найближчим часом систему ППО NASAMS передадуть до України.

Також сьогодні, 20 січня, на авіабазі в “Рамштайн” триває зустріч міністрів оборони, Міністр оборони США стверджує, що в війні настав переломний момент. Ймовірно, Україна отримає ще більше зброї, підсумки засідання будуть відомі ближче до вечора. Ми уважно стежимо, щоб повідомляти вам найсвіжішу інформацію.