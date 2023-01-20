Популярный мобильный оператор меняет условия тарифов: цены ползут вверх

В Украине не так много мобильных операторов, и один из самых популярных – Vodafone. Клиентами этой компании есть миллионы украинцев абсолютно по всей территории Украины. И вот для всех них есть новость. Популярный тариф Vodafone SuperNet Start 2019 будет дороже. Начиная с 20 января, его ежемесячная стоимость будет составлять 170 гривен вместо 140. Но вместо 10 гигабайтов интернета пользователи теперь будут иметь 14, что в принципе очень удобно.

Без изменений остаются другие условия тарифа, а именно 120 минут разговора с другими операторами, 30 минут звонков в роуминг и безлимит в сети Vodafone. Заметим, что воспользоваться этим тарифом могут только клиенты, у которых он уже подключен. У новых абонентов нет доступа к этому плану. Если же вы оплатили тарифный план на весь год, то его стоимость не изменится и перерасчету не подлежит.



Кроме того, мобильный оператор сообщил о подорожании услуг Video, Online и Social PASS. К Video PASS за 60 грн/месяц прилагается услуга Apple TV.

Остальные мобильные операторы тоже повышают цены

Киевстар и Lifecell тоже повышают цены на тарифы, а также внедряют новые тарифные планы, куда включено больше гигабайтов, а еще звонки в роуминге. Операторы вынуждены поднимать тарифы, ведь в 2022 году потратили очень много средств на ремонт пострадавшей от войны инфраструктуры. Ремонтные работы продолжаются и по сей день.

К слову, эти три оператора объединились, чтобы создать национальный роуминг. Это очень выручает пользователей, которые не могут поймать сеть своего оператора. В этом случае необходимо перейти в настройку телефона, выбрать пункт сети, отключить “Автоматический выбор сети” и подключить вручную сеть оператора, к которому есть доступ. Этим лайфхаком многие пользуются когда нет света. Подключившись к другому оператору, люди могут и на связи оставаться и даже пользоваться мобильным интернетом.