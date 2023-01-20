В лютому деякі знаки зодіаку казково розбагатіють: кому пощастить

Лютий для деяких знаків зодіаку стане місяцем фінансового процвітання. Їхні доходи значно зростуть, а у деяких представників обраних знаків навіть з’являться додаткові джерела заробітку.

Значне підвищення рівня доходу астрологи пророкують Овенам, Козерогам та Терезам. Такі зміни в житті цих знаків пов’язані з тим, що в лютому Меркурій буде перебувати в знаку Козерога. Позитивний вплив Меркурія на фінансове становище людей пов’язаний з тим, що ця планета є покровителем інтелекту, знань та логічних здібностей. Проте це стосується лише періодів, коли Меркурій не ретроградує.

Овен

На представників знаку в лютому чекає кар’єрне зростання та виняткові успіхи на роботі. Вони отримають чимало нових можливостей, завдяки яким відчутно збільшать свій дохід. Заразом у Овенів покращаться стосунки з колегами та діловими партнерами. Уродженцям знаку вдасться завести нові корисні знайомства, що підвищать їх шанси на отримання ще більшого прибутку.

Козерог

Для Козерогів Меркурій підготував особливий сюрприз. Вони можуть нарешті отримати посаду, про яку давно мріяли. Натомість представникам знаку, що мають власний бізнес, астрологи пророкують розширення та значне збільшення кількості клієнтів. Якщо для отримання вищого прибутку Козерогам доведеться ризикнути, слід так і зробити. Зірки обіцяють їм успіх у всіх проектах та стабільний дохід, тож зігравши в азартну гру з удачею вони точно не програють.

Терези

Терезам, які вже давно збираються здійснити дорогу покупку, варто це зробити саме в лютому. Особливо успішними будуть угоди з придбання великої побутової техніки, автомобіля та навіть нерухомості. Також у лютому Терези нарешті отримають результат від справи, до якої доклали багато зусиль. Наприклад їм можуть виплатити премію за успішно виконаний у минулому році проект. Отримані гроші астрологи радять не тримати при собі, а витратити на підвищення комфорту власної оселі та подарунки для близьких.