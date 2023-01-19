Мобилизация 2023: кто из женщин не сможет уехать заграницу до конца военного положения

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним и всеобщая мобилизация. Представители военкоматов активнее вручают повестки, при этом делают это абсолютно повсюду: в городском транспорте, на остановках и в других общественных местах. Что касается женщин, то Рада приняла закон о добровольном постановлении женщин на военный учет. Правда, медиков это не касается. Они обязаны вставать на учет и не могут после этого покидать страну.

В это число входят такие специальности, как: биотехнология и биоинженерия, психологическая и физическая реабилитация, обслуживание медицинского оборудования, патология, токсикология, фармакология, физиология и эпидемиология. А еще – стоматология, медсестринство, фармация, акушерство, медико-профилактическое дело, медицинская диагностика и лечение. Однако есть еще одна категория женщин, которым тоже уехать нельзя. Это те, которые уже успели добровольно прийти в военкомат. Такие женщины автоматически считаются военнообязанными и не вправе изменять это.

Женщины преимущественно находятся в запасе

Преимущественно женщины, добровольно приходящие в военкомат, продолжают оставаться в запасе Вооруженных Сил Украины или Национальной гвардии. У этих женщин есть определенные обязанности, установленные законодательно. В частности, им нельзя менять место жительства, не сообщив об этом военкомат. Также им нельзя уезжать из страны. В то же время есть ряд женщин, которые ни при каких условиях не подлежат взятию на военную службу. Это:

Женщины с инвалидностью (необходимо иметь соответствующие документы). Женщины, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей. Женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка. Женщины, которые занимаются совершеннолетним ребенком или близким родственником (мужчиной, родителями) с I-II группой инвалидности.

Также в военкоматах заявляют не путать мобилизацию с взятием на учет. Мобилизация предполагает прохождение обучения и непосредственную службу, а вот взятие не учет это всего лишь актуализация данных.