В ПриватБанку розповіли, як отримати готівку, якщо банкомати не працюють
Останнім часом через постійні вимкнення світла зняти готівку буває дуже проблематично. То банкомат не працює, то до нього черга на кілька годин, то готівка закінчилася. У банках нагадують, що українці можуть знімати готівку на касі торгових мереж та інших організацій. Зокрема від 500 до 6000 гривень можна отримати у супермаркетах, на заправках, у аптеках чи торгових центрах типу Епіцентр.
“Протягом 2022 року ми технічно вдосконалили сервіс та розширили мережу партнерів більш ніж утричі. За цей час наші клієнти здійснили 12,6 млн. транзакцій і зняли готівку на 18,1 млрд. грн. Середній чек зняття готівки на касі збільшився до 1570 грн“, – повідомили у ПриватБанку.
Щоб скористуватися послугою потрібно зайти в одну з організацій (магазин/аптека), яка є партнером у цій програмі та на касі попросити зняти готівку. Якщо потрібна сума буде в наявності вас попросять купити якусь мінімальну річ, навіть ціною у декілька копійок, і розрахуватися карткою з якої ви хочете зняти кошти.
Вже запрацював банкоматний роумінг
Також для тих хто часто знімає готівку приємною новиною стане поява банкоматного роумінгу. Це означає, що всі банки країни об’єдналися і створили однакові умови абсолютно для всіх клієнтів: своїх і чужих. Тепер неважливо з якої картки та у якому банку ви знімаєте кошти. Ліміти та комісія всюди і для всіх будуть однакові. Це знову ж організовано для того, аби мінімізувати черги біля банкоматів, які утворюються через відключення електроенергії. Крім цього, незабаром у кожному місті запрацює чергове відділення. Всього по Україні їх має запрацювати не менше 1000. Вони будуть відчинені навіть в умовах повного блекауту. Для цього банки вже закуповують генератори, старлінки та супутню інфраструктуру.
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