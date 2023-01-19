Мобілізація 2023: хто з жінок не зможе виїхати закордон до кінця воєнного стану

В Україні продовжується воєнний стан, а разом з ним й загальна мобілізація. Наразі представники військкоматів активніше вручають повістки, при цьому роблять це абсолютно всюди: у міському транспорті, на зупинках та в інших громадських місцях. Щодо жінок, то Рада ухвалила закон про добровільну постанову жінок на військовий облік.

Щоправда, медиків це не стосується. Вони зобов’язані ставати на облік і не можуть після цього покидати країну. До цього числа входять такі спеціальності, як: біотехнологія та біоінженерія, психологічна та фізична реабілітація, обслуговування медичного обладнання, патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія та епідеміологія. А ще стоматологія, медсестринство, фармація, акушерство, медико-профілактична справа, медична діагностика та лікування. Однак є ще одна категорія жінок, яким теж виїхати зась. Це ті, які вже встигли добровільно прийти у військкомат. Такі жінки автоматично вважаються військовозобов’язаними й не мають права змінювати це.

Жінки переважно перебувають в запасі

Переважно жінки, які приходять добровільно у військкомат продовжують залишатися в запасі Збройних Сил України чи Національної гвардії. Ці жінки мають певні обов’язки, установлені законодавчо. Зокрема, їм не можна змінювати місце проживання не повідомивши про це військкомат. Також їм не можна виїжджати з країни. Водночас є ряд жінок, які ні за яких умов не підлягають для взяття на військову службу. Це:

Жінки з інвалідністю (потрібно мати відповідні документи). Жінки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей. Жінки, які самостійно виховують дитину. Жінки, які опікуються повнолітньою дитиною чи близьким родичем (чоловіком, батьками) з І-II групою інвалідності.

Також, у військкоматах заявляють не плутати мобілізацію з взяттям на облік. Мобілізація передбачає проходження навчання та безпосередню службу, а от взяття не облік це всього лиш актуалізація даних.