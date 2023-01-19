В январе пенсия пришла не всем: в ПФУ прокомментировали ситуацию

В Украине проживает более 11 миллионов пенсионеров. Все они получают пенсию каждый месяц до 25 числа включительно. В основном выплаты приходят еще до 15 числа, однако значительная часть украинцев столкнулась с задержками. В ПФУ объяснили, что это касается только тех лиц, которые не имеют счетов в банке и продолжают получать средства наличными на отделениях Укрпочты. В ПФУ успокаивают, что беспокоится не стоит. Деньги в полном объеме были переданы Укрпочте. Теперь все зависит только от компании и насколько быстро пенсии будут доставлены ею к получателям.

В Украине все еще значительное количество пенсионеров получает пенсию наличными

В общей сложности на пенсии было выделено около 33 миллиардов гривен. Из них почти 8 миллиардов было передано в Укрпочту. Компания заявила, что только 7% их клиентов еще не получили выплаты, но в ближайшие дни это обязательно случится. Что касается получающих деньги на банковские счета, то им пенсии перевели в полном объеме. В ПФУ призывают украинцев оформлять банковские карты, так ведь они точно не будут сталкиваться с задержками. Как минимум это касается граждан в населенном пункте которых есть банк или банкомат.

В ПФУ теперь занимаются и субсидиями

Также с 2023 года Пенсионный Фонд Украины занимается субсидиями. Говорят, что в этом году количество претендующих на компенсацию домохозяйств резко возросло. По состоянию на данный момент это около 2,5 миллионов домохозяйств. В это число входят как получатели субсидии, так и льготные категории населения. В правительстве уверяют, что средств хватит на всех. В ПФУ подтверждают эту информацию и говорят, что деньги уже поступили в бюджет. Средний размер субсидии составит 1800–1900 гривен. Оформлять ее можно онлайн, на портале ПФУ.