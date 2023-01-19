В січні пенсія прийшла не всім: у ПФУ прокоментували ситуацію

В Україні проживає понад 11 мільйонів пенсіонерів. Всі вони отримують пенсію кожного місяця до 25 числа включно. Переважно виплати приходять ще до 15 числа, однак значна частина українців стикнулася із затримками. У ПФУ пояснили, що стосується це тільки тих осіб, які не мають рахунків у банку та продовжують отримувати кошти готівкою на відділеннях Укрпошти. У ПФУ заспокоюють, що хвилюватися не варто. Гроші у повному обсязі були передані Укрпошті. Тепер все залежить лише від компанії та того наскільки швидко пенсії будуть доставлені нею до отримувачів.

В Україні все ще значна кількість пенсіонерів отримує пенсію готівкою

Загалом на пенсії було виділено близько 33 мільярдів гривень. З них майже 8 мільярдів було передано до Укрпошти. Компанія заявила, що лише 7% їхніх клієнтів ще не отримали виплати, але найближчими днями це обов’язково трапиться. Що стосується тих, хто отримує гроші на банківські рахунки, то їм пенсії перевели у повному обсязі. У ПФУ закликають українців оформлювати банківські картки, адже так вони точно не стикатимуться із затримками. Як мінімум це стосується громадян у населеному пункті яких є банк чи банкомат.

У ПФУ тепер займаються й субсидіями

Також, з 2023 року Пенсійний Фонд України займається субсидіями. Кажуть, що цьогоріч кількість домогосподарств, які претендують на компенсацію, різко зросла. Станом на даний час це близько 2,5 мільйони домогосподарств. В це число входять як отримувачі субсидії, так і пільгові категорії населення. В Уряді запевняють, що коштів вистачить на всіх. У ПФУ підтверджують цю інформацію і кажуть, що гроші вже поступили до бюджету. Середній розмір субсидії становитиме 1800-1900 гривень. Оформлювати її можна онлайн, на порталі ПФУ.