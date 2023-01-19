Виробник танків Leopard розповів, скільки одиниць зброї вони можуть надати Україні в 2023 

Концерн Rheinmetall, який працює на німецькому ринку, розповів, що до кінця цього року зможе підготувати на відвантажити до України не більше 10-15 одиниць танків Leopard. Постачання цього виду зброї розпочнеться після того, як уряд Німеччини прийме відповідне рішення.

Днями у Шольца заявили, що готові погодити передачу Леопардів лише при одній мові – Сполучені Штати Америки нададуть Україні свої важкі танки Abrams. Водночас у Пентагоні відмовили в передачі Abrams. Причиною називають складнощі в обслуговуванні 70-тонних машин в умовах бойових дій, а також схильність цього виду зброї часто виходити з ладу.

Скільки Leopard можуть надати ЗСУ

На початку цього тижня Армін Паппергер, який очолює раду директорів концерну, заявив, що танки Leopard передадуть Збройним силам України не раніше ніж на початку наступного року. На складах Rheinmetall наразі є 110 одиниць танків Leopard . Однак всі вони потребують різного ступеня ремонта та підготовки для участі в реальних бойових діях.

Водночас в Офісі Президента впевнені, що рішення про постачання німецьких танків Збройним силам України приймуть вже найближчим часов за підсумками зустрічі на “Рамштайн-8”. Станом на сьогодні вже декілька країн готові надати Україні Leopard. Таку інформацію раніше підтвердила Польща, Фінляндія та Канада. Але реальне надання цих танків стане можливим лише після згоди офіційного Берліну. Нагадаємо, що для проведення масштабної контрнаступальної операції українській армії знадобиться не менше 100 одиниць важких натівських танків.

Раніше Залужний повідомляв, що він приведе Україну до перемоги, якщо західні партнери нададуть три сотні одиниць важких танків та близько семи сотень бойових машин піхоти.

Нагадаємо, що Британія погодила передачу 14 одиниць важких танків Challenger 2. Це поклало початок передачі натівських танків Збройним силам України.