Стало відомо, як британські БТР Bulldog вплинуть на хід війни в Україні

Офіційний Лондон оголосив про передачу Україні в новому пакеті оборонної підтримки бронетранспортерів Bulldog. Про це повідомив очільник міністерства оборони Британії Бен Уоллес під час виступу перед членами палати общин.

Що відомо про БТР Bulldog

Міністр оборони Британії повідомив, що Збройним силам України нададуть FV430 Mk3 Bulldog. Мова йде про бронетранспортер FV430, модернізований до стандарту Mk3. Ще у 2005 році британська армія почала модернізувати свій парк броньовиків FV430 для приведення бойових машин у відповідність стандарту Mk3. Така ініціатива мала на меті забезпечити військовослужбовців в Афганістані та Іраку надійною броньованою технікою.

Позначення Mk3 в назві цього броньовика означає, що в машині використовується вдосконалена броня від Rafael. За ступенем захисту Bulldog можна порівняти з бойовою машиною піхоти Warrior. Тобто така броня машини здатна витримати пряме влучення з РПГ. Модифікація FV430 Mk3 отримала новий двигун Rolls-Royce на 240 кінських сил та рульовий механізм, що підвищило маневреність та мобільність машини. Також БТР Bulldog може похвалитися наявністю кондиціонера та збройовою станцією з 7,62-мм кулеметом.

Серед інших характеристик варто зазначити:

вага – 13 тонн;

максимальна швидкість руху – 72 км на годину;

машина може перевозити 12 осіб;

запас ходу по шоссе – 590 км на годину.

В якості озброєння в машині FV430 Mk3 Bulldog використовується кулемет L7 GPMG. Вартість такого бронетранспортера перевищує 4,4 мільйони євро.

Нагадаємо, що крім FV430 Mk3 Bulldog Лондон погодив передачу Збройним силам України 14 одиниць важких натівських танків Challenger 2 та три десятки одиниць самохідних артилерійських установок AS-90.

Водночас Польща та Фінляндія готові надати німецькі важкі танки Leopard, але лише після згоди офіційного Берліну. Водночас у Шольца відповіли, що згодні передати Leopard лише при умові, що США нададуть Україні Abrams.