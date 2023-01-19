Укроборонпром запускає серійне виробництво зброї, яка змінить хід війни 

“Укроборонпром” почав виробляти осколкові міни та базі заводу в одній із країн NATO. Ці міни призначені для знищення неброньованої автомобільної техніки, легких укріплень та живої сили противника. Представник державного оборонного концерну Олег Болдирев стверджує, що 82-мм боєприпаси зможуть змінити хід війни.

Що відомо про осколкові міни

Дальність польоту міни складає 4 500 метри. Вона чудово підходить для ведення бою в умовах щільної міської забудови. Для виробництва осколкових мін “Укроборонпром” використовує чугун.

За словами Болдирева, головна перевага цих мін — повна їх повторюваність. Боєприпаси з різних партій є абсолютно ідентичними. В часи радянського союзу при виробництві мін допускалися похибки. В сучасних умовах такі похибки недопустимі.

Нагадаємо, що раніше “Укроборонпром” почав серійне виробництво боєприпасів дефіцитних калібрів, таких як 152-мм. Для їх виготовлення використовують натівські технології. Зараз снаряди випускають як на українських, так і на закордонних виробничих потужностях. Запуск власного виробництва дозволить Україні зменшити залежність від постачання боєприпасів від наших західних партнерів.

Нагадаємо, що вже скоро Україна отримає важкі натівські танки. Британія ухвалила рішення про передачу Збройним силам України 14 одиниць важких танків Challenger 2. Також певну кількість танків Leopard готові передати Польща та Фінляндія, але тільки після погодження Німеччини. Водночас в офіційному Берліні запевняють, що погодять передачу Леопардів лише після того, як США нададуть Україні Abrams. При цьому Вашингтон не включив в черговий пакет допомоги Abrams, стверджуючи, що 70-тонну машину буде важко обслуговувати в умовах бойових дій, а ще ці танки схильні часто виходити з ладу. Однак згода Британії надати Україні важкі танки підштовхне й інші країні західного світу надати важку наступальну зброю. Це допоможе Україні отримати таку довгоочікувану допомогу вже цього року.