Британія візьме на озброєння нові далекобійні САУ: до чого тут Україна

Повномасштабне вторгнення російської армії до України змусило британську армію переглянути свої плани зі скорочення озброєння. До кінця цього десятиліття Велика Британія візьме на озброєнні нові далекобійні самохідні артилерійські установки.

Що відомо

За даними видання Defence News, спеціалісти оборонного відомства Британії завершили розробку програми Mobile Fires Platform. Вона передбачає взяття на озброєння нових зразків далекобійних самохідних артилерійських установок. Цей план хочуть реалізувати до кінця цього десятиліття. В рамках цієї програми заплановано замінити наявні на озброєнні САУ AS-90 з дальністю польоту снарядів на 23-24 км будуть замінені на артилерійські установки з більшою дальністю.

Глава Міністерства оборони Британії Бен Уоллес стосовно цього плану зазначив, що як постачальників нових самохідних артилерійських установок зараз розглядають південнокорейських, французьких, німецьких та шведських виробників продукції оборонного характерну.

Ще задовго до початку вторгнення росії до України військовий експерт Бен Баррі, який працює в Міжнародному інституті стратегічних досліджень, стверджував, що Велика Британія програла б у війні з росією через нестачу озброєння.

Вторгнення російських окупантів до України лише погіршило наявну ситуацію, адже офіційний Лондон активно допомагає Україні протистояти російському агресору.

В останній пакет військової допомоги влада Сполученого королівства включила 14 одиниць важких танків Challenger 2, 30 одиниць самохідних артилерійських установок AS-90 та бойові машини піхоти.

Тобто вторгнення російської федерації на територію сусідньої країни викликало занепокоєння багатьох європейських країн. Адже у разі успіху росії на полі бою в Україні вона не зупиниться. Російські пропагандисти не приховують намірів захопити інші незалежні країни, які колись були у складі Радянського союзу. Подібні заяви та те, що російські окупанти чинять на українській землі об’єднало весь цивілізований світ в допомозі Україні.