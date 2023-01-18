В Міністерстві оборони Британії показали на що здатен танк Challenger 2

Британське оборонне відомство опублікувало в офіційному аккаунті у Twitter відеоролик, де показано як танки Challenger 2 управляються в бойових стрільбах. Вже найближчим часом 14 одиниць таких танків будуть передані на озброєння Збройних сил України.

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В повідомленні Міністерства оборони Великої Британії підкреслюється, що 14 одиниць важких танків передадуть України для прискорення успіхів Збройних сил України в протистоянні з російською окупаційною армією. На відео добре видно, що британські танки роблять краще за все.

Згідно з заявою Бена Уоллеса, крім важких танків Challenger 2 українській армії також передадуть броньовані ремонтно-евакуаційні машини, а також три десятки одиниць самохідних артилерійських установок AS-90. Новий пакет оборонної допомоги в Британії анонсували 15 січня.

Відомо, що на озброєнні Великої Британії стоїть 227 танків Challenger 2.

Передача всього 14 одиниць цих важких танків не надто змінить ситуацію на полі бою. Однак такий крок Британії підштовхне інші країни західного світу до більш активної допомоги Україні.

Британія стала першою країною НАТО, яка погодила передачу важкої наступальної броньованої техніки Україні. Раніше Польща та Фінляндія зробили заяву про готовність передати деяку кількість німецьких танків Leopard, проте вони підуть на такий крок лише після того, як Німеччина погодить передачу цієї важкої броньованої техніки.

Експерти стверджують, що офіційний Берлін навряд чи відмовить в передачі танків Leopard, особливо після того, як Британія першою вирішила надати Україні наступальну зброю.

Тож вже найближчим часом Україна отримає більше важкої наступальної зброї, а також системи ППО Patriot. По одній батареї українській армії нададуть Сполучені Штати Америки, Німеччина та Нідерланди. Українські військові вже почали навчання у США, тож через кілька місяців ці протиракетні системи стануть на захист українського неба.