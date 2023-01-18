Сколько украинцев получают более 10 000 гривен пенсии и какова география их проживания

В Украине пенсии могут сильно отличаться. Если у одного человека ежемесячный доход может колебаться в пределах 2000-3000 гривен, то у других в пределах 10000-20000 гривен. Размер пенсии напрямую зависит от размера зарплаты, которую лицо получало в течение трудового периода. Также имеет значение и стаж, но размер зарплаты и как следствие страховых взносов — на первом месте. Портал Опендатабот провел исследования и выяснил в каких областях живут самые богатые пенсионеры, а где получают самые маленькие пенсии. А также, каков процент лиц, которые получают ежемесячно более 10 000 гривен.

Самые высокие пенсии в центральных и восточных областях

По статистике самые высокие пенсии в столице. Там средняя пенсия колеблется около 6500 гривен. Это и не удивительно, ведь столица всегда славится высокими зарплатами, но и жизнь в Киеве дороже.

Далее в рейтинге Донецкой и Луганской области. Там пенсионеры в среднем получают по 5300–5700 гривен. Далее в рейтинге Харьков, Днепр, Одесса и Львов. Самые низкие пенсии в Тернопольской области, а именно 3490 гривен.

Только 6,9% украинцев получают пенсию более 10 000 гривен

Что касается того, сколько кто получает, то статистика следующая:

39% украинцев получают пенсию до 3000 гривен. 23,5% получают от 3000 до 4000 гривен. 11,4% получают от 4000 до 5000 гривен. 19,1% получают от 5000 до 10000 гривен. 6,9% получают от 10000 гривен.

При этом есть люди, которые получают до 2000 гривен в месяц, но их процент мизерный – 0,6.

Кстати, максимальная пенсия в этом году превысила 20 000 гривен. Ее получает только 2-3% украинцев и это люди, которые весь свой стаж наработали на работе, где зарплата в несколько раз превышала среднюю по Украине.