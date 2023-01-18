Скільки українців отримують понад 10 000 гривень пенсії та яка географія їх проживання

В Україні пенсії можуть дуже сильно відрізнятися. Якщо в однієї особи щомісячний дохід може коливатися в межах 2000-3000 гривень, то в інших в межах 10 000-20 000 гривень. Розмір пенсії напряму залежить від розміру зарплати, яку особа отримувала впродовж трудового періоду. Також, має значення й стаж, але розмір зарплати і як наслідок страхових внесків — на першому місці. Портал Опендатабот провів дослідження та вияснив у яких областях живуть найбагатші пенсіонери, а де отримують найменші пенсії. А також, який відсоток тих осіб, які отримують щомісяця понад 10 000 гривень.

Найвищі пенсії у центральних та східних областях

За статистикою найвищі пенсії у столиці. Там середня пенсія коливається в межах 6500 гривень. Це й не дивно, адже столиця завжди славиться найвищими зарплатами, але й життя у Києві дорожче.

Далі у рейтингу Донецька та Луганська області. Там пенсіонери в середньому отримують по 5300-5700 гривень. Далі у рейтингу Харків, Дніпро, Одеса та Львів. Найнижчі пенсії у Тернопільській області, а саме 3 490 гривень.

Наразі лише 6,9% українців отримують пенсію більшу ніж 10 000 гривень

Щодо того, скільки хто отримує, то статистика наступна:

39% українців отримує пенсію до 3000 гривень. 23,5% отримують від 3000 до 4000 гривень. 11,4% отримують від 4000 до 5000 гривень. 19,1% отримують від 5000 до 10 000 гривень. 6,9% отримують від 10 000 гривень.

При цьому є люди, які отримують до 2000 гривень у місяць, але їх відсоток мізерний — 0,6.

До слова, максимальна пенсія у цьому році перевищила 20 000 гривень. Її отримує лише 2-3% українців і це люди, які весь свій стаж напрацювали на роботі де зарплата у кілька разів перевищувала середню по Україні.