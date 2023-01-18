Німеччина терміново перекидає Patriot до Польщі: стала відома причина

Бундесвер почав в терміновому порядку перекидати протиракетні системи Patriot до Польщі. Їх розгорнуть на польсько-українському кордоні для захисту пунктів, через які постачають озброєння Збройним силам України, від ймовірних ракетних атак окупантів. Про це повідомляє видання Spiegel.

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Джерела видання повідомляють, що 16 січня військовослужбовці, що займаються обслуговуванням установок Patriot вирушили в сторону кордону з Мекленбургу Передньої Померанії та Бад Зальце. Загалом в районі перевалочного пункту планують розгорнути три зенітні ракетні комплекси Patriot.

Цей перевалочний пункт використовується для передачі Україні вантажів військового та гуманітарного призначення. Він базується на товарному складі в Замості, розташованому всього за три десятки кілометрів від українсько-польського кордону. Як повідомляє видання Spiegel, за обслуговування цих трьох комплексів в прикордонному регіоні будуть відповідати близько шести сотень військовослужбовців бундесверу.

Раніше Берлін пропонував надати Польщі комплекси Patriot, щоб розташувати їх вздовж кордону після інциденту з падінням ракети в Пшеводуві, який стався 5 листопада. У відповідь Міністерство оборони Польщі запропонувало передати ці комплекси Україні. Тоді влада Німеччини категорично відмовилася. Але нещодавно стало відомо про готовність Берліну надати України одну батарею протиракетних систем Patriot, вслід за Сполученими Штатами Америки. Проте точні терміни передачі досі не названо.

Тим часом сотня українських військових прибули до США для того, щоб освоїти керування системами ПРО Patriot. Американські військові підготували для українців спеціальну скорочену програму, адже стандартне навчання займає від шести до дванадцяти місяців, а стільки часу у нас немає. Тож ймовірно вже через кілька місяців американські системи стануть на захист українського неба, адже навряд чи цинічні атаки російських окупантів на нашу критичну інфраструктуру припиняться. А наразі українські сили ППО не мають обладнання для збиття балістичних ракет, які завдають найбільшої шкоди.