ЗСУ почали використовувати саморобні РСЗВ для охорони кордону: що про них відомо

Журналісти видання Відікон опублікували сюжет про саморобні легкі реактивні системи залпового вогню. Їх використовують для охорони державного кордону в Сумській області.

Що відомо про цей вид озброєння

Мобільні реактивні системи залпового вогню використовує Оперативно-тактичне угруповання “Суми”. Пускові установки бійці угруповання змонтували на пікапах Toyota Hilus. Такими реактивними системами залпового вогню бійці Збройних сил України користуються ще від літа минулого року. Раніше такі системи також були помічені в Харківській області.

На пікап монтують установки Уб-16-57, які призначені для запуску 57-мм ракет. В одну пускову установку можна помістити 16 одиниць ракет С-5.

Спочатку установки УБ-16-57 були створені для використання в парі з літаками чи гелікоптерами. Але бійці ЗСУ змогли адаптувати їх для запуску ракет з пікапів.

Протягом всього півтори хвилини один пікап здатен випустити 32 некеровані ракети. На підготовку системи для ведення вогню потрібно всього близько 4 хвилин. Ракети С-5 здатні вражати цілі на відстані понад п’ять кілометрів. Завдяки наявності кумулятивної бойової частини, ці ракети з легкістю пробивають броню, товщиною до 150 мм. Для наведення мобільної реактивної системи залпового вогню на ціль бійці Збройних сил України адаптували мінометний приціл. Вогонь з пускових установок за допомогою пульта дистанційного керування.

Попри те, що бійці імпровізували, цей вид озброєння досить грізний і завдає чималої шкоди ворогу.

Нагадаємо, що українські інженери не лише адаптовують наявні види озброєння під реальність в умовах війни, але й створюють власну зброю. Нещодавно стало відомо про створення дронів, які будуть полювати на іранські шахеди. Це дозволить суттєво заощадити на дороговарісних ракетах до систем ППО, адже окупанти використовують Shahed-136 вночі, щоб унеможливити збиття за допомогою стрілецької зброї.