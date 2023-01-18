Канада закрила угоду з придбання NASAMS для України: коли комплекс надійде до України

Канада вже офіційні придбала комплекс NASAMS разом із боєкомплектом. Його передадуть Збройним силам України найближчим часом. Про це повідомив керівник канадського оборонного відомства Аніта Ананд.

Подробиці угоди

У своєму інтерв’ю кореспонденту CBC чиновниця розповіла, що між Канадою та Сполученими Штатами Америки досить тісні партнерські зв’язки. Завдяки цьому закрити угоду з придбання NASAMS для української армії вдалося в доволі стислі терміни.

Конкретні терміни передачі цього зенітного комплексу Збройним силам України міністр оборони Канади не назвала. Проте посол України в Канаді заявив, що офіційна Оттава не планує затягувати з передачею зенітного комплексу. Його доставлять до України настільки швидко, наскільки це можна реалізувати фізично.

Нагадаємо, що мобільний зенітний ракетний комплекс NASAMS спроєктували спільними зусиллями американські та норвезькі інженери. Ці системи призначені для враження повітряних цілей на відстані до 40 км. Наразі на озброєнні підрозділів протиповітряної оборони Збройних сил України перебуває дві батареї NASAMS. Їх передав Пентагон ще в листопаді минулого року. 10 січня Канада повідомила про намір передати Україні ще одну батарею NASAMS.

Також передати батарею протиракетних систем Patriot пообіцяла Німеччина, проте точні терміни наразі невідомі. Ще одну батарею згодом нададуть Нідерланди.

Днями сотня українських військовослужбовців прибули до США, щоб освоїти протиракетні системи Patriot. Для них американці розробили скорочену програму, адже стандартне навчання триває від шести до дванадцяти місяців. Але оскільки Україна не може стільки чекати, то ймовірно через кілька місяців системи ППО Patriot стануть на захист українського неба. Окупанти не полишають спроб занурити Україну у темряву, вони продовжують атакувати критичну інфраструктуру. Тож чим швидше наші Збройні сили отримають системи ППО, тим швидше ракетні удари окупантів не призводитимуть до наслідків.