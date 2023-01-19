Некоторые украинские пенсионеры могут получить доплату в размере 20 тыс. грн: кто эти счастливчики

Украинские военные пенсионеры могут получить единовременную доплату в размере 20 тыс. грн к своей пенсии. Для этого им нужно всего лишь быть клиентами ПриватБанка и иметь в этом финучреждении пенсионную карту. Акция начала действовать с января 2023 года, а завершится в мае. За это время прибавку к пенсии в сумме 20 тыс. грн получат трое украинских военных.

В акции «Дарим 20 000 грн к пенсии» автоматически примут участие все военные пенсионеры Украины, получающие свои выплаты на карту Привата. Оформить такую карту можно самостоятельно. Для этого следует обратиться в ближайшее отделение государственного банка, взяв с собой паспорт и идентификационный код.

Оформить карточку для получения пенсии в ПриватБанке можно также онлайн с помощью мобильного приложения или сайта Приват24. Это очень просто и займет всего несколько минут. Необходимо лишь выполнить следующие действия:

зарегистрироваться в Приват24, загрузив фото паспорта и идентификационного кода;

перейти в раздел «Кошелек» и создать новую карту;

добавить эту карту в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда как способ получения пенсии.

Акция от ПриватБанка будет действовать в течение 5 месяцев – с января по май 2023 года. Весной пройдут три розыгрыша денежного приза в размере 20 тыс. грн: в марте, апреле и мае. Каждый военный пенсионер за время действия акции сможет выиграть доплату к пенсии только один раз.

Следует отметить, что участники розыгрыша 20-тысячной надбавки к пенсии должны отвечать ряду требований:

быть гражданами Украины старше 18 лет;

быть действующими или же бывшими военнослужащими, получающими свои пенсионные выплаты согласно Законам Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» или «О пенсионном обеспечении лиц, освобожденных с военной службы, и некоторых других лиц»;

получать свои пенсионные выплаты на карту ПриватБанка.