За что владельцев генераторов могут оштрафовать: суммы сумасшедшие

Генераторы — это сейчас самая популярная покупка среди украинцев. Из-за систематических отключений электроэнергии это едва ли не единственный способ подключить котел, холодильник и другие электроприборы. Генераторы активно используются и предпринимателями. Практически каждый магазин и другой тип бизнеса, например салон красоты, уже купили генератор. Но не зная законов можно сильно поплатиться. Владельцы генераторов могут получить штраф в размере полумиллиона гривен.

Речь о нелегальном хранении горючего

Вряд ли рядовые граждане будут хранить горючее дома тонами. А вот среди предпринимателей подобная практика распространена. Для промышленных генераторов требуется очень много горючего и докупать его постоянно не всегда есть возможность. В таком случае нужно оформить специальное разрешение. Без этой документации предпринимателю грозит крупный штраф. Исключение – организации, которые полностью финансируются за счет местного или государственного бюджета. Также исключение предприятия, находящихся в системе государственного резерва. Что касается обычных украинцев, то без лицензии на дому можно хранить максимум 5 литров горючего.



В ГСЧС отмечают, чтобы люди заправляли бак генератора до полного и докупали только при необходимости, а не впрок.

С генераторами следует быть осторожными

К слову, уже не раз случались роковые случаи, когда от неправильной эксплуатации генератора умирали люди, или получали сильное отравление. Генератор ни в коем случае нельзя устанавливать внутри помещения, а также на балконе. Если генератор стоит на улице, то от него и до окон или входной двери должно быть не менее 6 метров. В противном случае дым и испарения могут попасть в помещение и нанести ущерб здоровью.

Также пользуясь данным оборудованием, хорошо изучите инструкцию и поищите информацию о подобной модели в различных видеороликах и информационных статьях. Есть генераторы, которым иногда нужен “отдых”. Знание всех нюансов сделает пользование агрегатом более безопасным и продлит срок его годности.