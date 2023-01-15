Эксперты назвали 7 профессий, которые будут иметь большой доход после войны

Прогноз по профессиям, которые будут иметь наибольший спрос, дали работники популярного ресурса Work.ua. Согласно их данным, в Украине после победы особенно актуальными будут профессии в сфере строительства, медицины, образования и науки, безопасности и IT Также работодатели будут искать энергетиков и специалистов в сфере логистики.

Рассказываем более подробно.

Строительство и архитектура. Учитывая, что оккупанты разрушили целые города, спрос на архитекторов, инженеров и строителей, а также дизайнеров будет безумным. Рабочие специальности, производство. Сейчас государство уже начинает планирование проекта по строительству и восстановлению украинских городов. Итак, наиболее востребованными будут маляры, электрики, столяры, сварщики и представители других рабочих специальностей. Образование и наука. Из-за последствий коронавируса и полномасштабной войны произошел значительный отток кадров за границу. Государство будет нуждаться в новых специалистах. Ключевая задача государства для дальнейшего восстановления – подготовка квалифицированных специалистов. Это приведет к повышению спроса на преподавателей. Безопасность. Вторжение оккупантов еще раз подтвердило, насколько важна безопасность страны, в том числе на киберфронте. Государству нужно еще больше работников в правоохранительном секторе. IT. Специалисты в сфере информационных технологий востребованы во время войны, ситуация не изменится после нашей победы. Все больше международных компаний отказываются от сотрудничества со специалистами по России и Беларуси. Теперь они все чаще обращаются за технологическими услугами к украинцам. Энергетика и логистика. Эта сфера сильно пострадала от вражеских атак. Именно поэтому представители этих профессий будут наиболее востребованы в период послевоенного обновления. Медицина. После победы будет расти спрос на профессии, связанные с психологическим и физическим восстановлением. Военным и гражданским нужно будет возвращаться к нормальной жизни.

Кроме того, в 2023 году с большой вероятностью будут востребованы менеджеры по продажам, продавцы и бухгалтеры. Также работодатели будут искать водителей.

Сейчас в ТОП-5 наиболее востребованных профессий входят продавцы, менеджеры по продажам, бухгалтеры, водители и повара/