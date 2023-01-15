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Експерти назвали 7 професій, які будуть мати великий дохід після війни
Прогноз стосовно професій, що матимуть найбільший попит, дали працівники популярного ресурсу Work.ua. Згідно з їхніми даними в Україні після перемоги особливо актуальними будуть професії у сфері будівництва, медицини, освіти та науки, безпеки та IT. Також роботодавці будуть шукати енергетиків та спеціалістів у сфері логістики.
Розповідаємо більш детально.
- Будівництво та архітектура. Зважаючи, що окупанти зруйнували цілі міста, попит на архітекторів, інженерів та будівельників, а також дизайнерів буде шаленим.
- Робочі спеціальності, виробництво. Зараз держава вже починає планування проєкт по будівництву та відновленню українських міст. Тож найбільш затребуваними будуть маляри, електрики, столяри, зварювальники та представники інших робочих спеціальностей.
- Освіта та науки. Через наслідки коронавірусу та повномасштабної війни відбувся значний відтік кадрів за кордон. Держава потребуватиме нових спеціалістів. Ключове завдання держави для подальшого відновлення – підготовка кваліфікованих спеціалістів. Це призведе до підвищення попиту на викладачів.
- Безпека. Вторгнення окупантів ще раз підтвердило, наскільки важлива безпека країни, в тому числі на кіберфронті. Державі потрібно ще більше працівників в правоохоронному секторі.
- IT. Спеціалісти у сфері інформаційних технологій затребувані під час війни, ситуація не зміниться і після нашої перемоги. Все більше міжнародних компаній відмовляються від співпраці зі спеціалістами з росії та білорусі. Тож тепер вони все частіше звертаються за технологічними послугами до українців.
- Енергетика та логістика. Ця сфера сильно постраждала від ворожих атак. Саме тому представники цих професій будуть найбільш потрібними в період післявоєнного відновлення.
- Медицина. Після перемоги буде рости попит на професії, пов’язані з психологічним та фізичним відновленням. Військовим та цивільним потрібно буде повертатися до нормального життя.
Крім того, у 2023 році з великою ймовірністю будуть затребувані менеджери з продажів, продавці та бухгалтери. Також роботодавці будуть шукати водіїв.
Наразі в ТОП-5 найбільш потрібних зараз професій входять продавці, менеджери з продажу, бухгалтери, водії та кухарі.
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