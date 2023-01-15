Експерти назвали 7 професій, які будуть мати великий дохід після війни

Прогноз стосовно професій, що матимуть найбільший попит, дали працівники популярного ресурсу Work.ua. Згідно з їхніми даними в Україні після перемоги особливо актуальними будуть професії у сфері будівництва, медицини, освіти та науки, безпеки та IT. Також роботодавці будуть шукати енергетиків та спеціалістів у сфері логістики.

Розповідаємо більш детально.

Будівництво та архітектура. Зважаючи, що окупанти зруйнували цілі міста, попит на архітекторів, інженерів та будівельників, а також дизайнерів буде шаленим. Робочі спеціальності, виробництво. Зараз держава вже починає планування проєкт по будівництву та відновленню українських міст. Тож найбільш затребуваними будуть маляри, електрики, столяри, зварювальники та представники інших робочих спеціальностей. Освіта та науки. Через наслідки коронавірусу та повномасштабної війни відбувся значний відтік кадрів за кордон. Держава потребуватиме нових спеціалістів. Ключове завдання держави для подальшого відновлення – підготовка кваліфікованих спеціалістів. Це призведе до підвищення попиту на викладачів. Безпека. Вторгнення окупантів ще раз підтвердило, наскільки важлива безпека країни, в тому числі на кіберфронті. Державі потрібно ще більше працівників в правоохоронному секторі. IT. Спеціалісти у сфері інформаційних технологій затребувані під час війни, ситуація не зміниться і після нашої перемоги. Все більше міжнародних компаній відмовляються від співпраці зі спеціалістами з росії та білорусі. Тож тепер вони все частіше звертаються за технологічними послугами до українців. Енергетика та логістика. Ця сфера сильно постраждала від ворожих атак. Саме тому представники цих професій будуть найбільш потрібними в період післявоєнного відновлення. Медицина. Після перемоги буде рости попит на професії, пов’язані з психологічним та фізичним відновленням. Військовим та цивільним потрібно буде повертатися до нормального життя.

Крім того, у 2023 році з великою ймовірністю будуть затребувані менеджери з продажів, продавці та бухгалтери. Також роботодавці будуть шукати водіїв.

Наразі в ТОП-5 найбільш потрібних зараз професій входять продавці, менеджери з продажу, бухгалтери, водії та кухарі.