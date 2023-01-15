Якою буде погода на Водохреще: прогноз синоптиків дивує

Схоже, що погода на Водохреще в Україні буде аномально теплою. Цьогоріч не варто очікувати традиційних морозів. Навпаки, слід очікувати відлиги та суттєвого потепління, аж до 12 градусів тепла. Ймовірно, замість ополонки ми будемо пірнати в водойми прямо з берега.

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Згідно з даними від популярних ресурсів, в тиждень з 16 по 22 січня українцям варто чекати потепління. Відлига почнеться вже з понеділка, а на свято Водохреща, тобто 18 та 19 січня стовпчики термометрів показуватимуть від +8 до +10 градусів за Цельсієм.

Ближче до кінця тижня температура поповзе донизу, але лютих морозів не буде.

Стосовно опадів, то цього тижня можна очікувати дощів та мокрого снігу, але опади не будуть надто суттєвими

Нижче ви знайдете актуальні карти погоди для Києва, Львова та Одеси.

Погода буде схожою у всіх регіонах України. На свято Водохреща температура буде досягати +10 градусів за Цельсієм у всіх регіонах України. Така погода є дуже незвичною для середини зими. Зазвичай на свято Хрещення Ісуса спостерігаються найсильніші морози, іноді до мінус двадцяти.

Цього року сама матінка природа на нашій стороні. Днями українська енергосистема пережила тринадцяту ракетну атаку окупантів. Допоки енергетикам вдасться відновити пошкоджене обладнання можливі значні перебої з електропостачанням. Але чим вищі температури показуватимуть наші термометри, тим менш тривалими будуть відключення електропостачання.

Загалом погода цього року дивує, нещодавно ми зустрічали Новий рік з аномально високою температурою. На Новий рік 2023 було зафіксовано рекордну температуру повітря, адже стовпчики термометрів показували аж +14 градусів за Цельсієм.

Хоча й тепла погода не сприяє святковому настрою, українці не засмучуються, адже чим вища температура повітря, тим легше нашим захисникам на фронті. А з морозами та гарним настроєм ми будемо святкувати наступного року, після того, як здобудемо повну перемогу над нашим ворогом.