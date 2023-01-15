Какой будет погода на Крещение: прогноз синоптиков удивляет 

Похоже, что погода на Крещение в Украине будет аномально теплой. В этом году не следует ожидать традиционных морозов. Напротив, следует ожидать оттепели и существенного потепления до 12 градусов тепла. Вероятно, вместо проруби мы будем нырять в водоемы прямо с берега. Читайте дела, что узнать подробный прогноз погоды на ближайшую неделю.

Согласно данным от популярных ресурсов, в неделю с 16 по 22 января украинцам следует ожидать потепления. Оттепель начнется уже с понедельника, а на праздник Крещения, то есть 18 и 19 января столбики термометров будут показывать от +8 до +10 градусов по Цельсию. Ближе к концу недели температура поползет вниз, но сильных морозов не будет. Что касается осадков, то на этой неделе можно ожидать дождей и мокрого снега, но осадки не будут слишком существенными.

Ниже вы найдете актуальные карты погоды для Киева, Львова и Одессы.

Погода будет похожей во всех регионах Украины. На праздник Крещения температура будет достигать +10 градусов по Цельсию во всех регионах Украины. Такая погода очень необычна для середины зимы. Обычно в праздник Крещения Иисуса наблюдаются сильнейшие морозы, иногда до минус двадцати.

В этом году сама матушка природа на нашей стороне. На днях украинская энергосистема пережила тринадцатую ракетную атаку оккупантов. Пока энергетикам удастся восстановить поврежденное оборудование, возможны значительные перебои с электроснабжением. Но чем выше температуры будут показывать наши термометры, тем менее продолжительными будут отключения электроснабжения. В целом погода в этом году удивляет, недавно мы встречали Новый год с аномально высокой температурой. На Новый год 2023 была зафиксирована рекордная температура воздуха, ведь столбики термометров показывали аж +14 градусов по Цельсию.

Хотя и теплая погода не способствует праздничному настроению, украинцы не расстраиваться, ведь чем выше температура воздуха, тем легче нашим защитникам на фронте. А с морозами и хорошим настроением мы будем праздновать в следующем году, после того, как одержим полную победу над нашим врагом.