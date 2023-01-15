Мінімальна зарплата не менше 13 500 гривень: в Кабміні встановлять фінансові гарантії для українців

Кабінет міністрів України встановив мінімальний розмір заробітної плати для певних категорій населення.

Таку інформацію було оприлюднено в офіційному телеграм-каналі Міністерства охорони здоров’я України.

Уряд встановив фінансові гарантії для працівників медичної сфери. Таким чином мінімальна зарплата медиків складатиме:

мінімум 20 тис. грн для лікарів, фармацевтів, та спеціалістів з реабілітації;

не менше 13,5 тис. грн для медичних сестер та медбратів.

В Міністерстві охорони здоров’я України підкреслили, що це мінімальний рівень заробітної плати, який гарантують всім медичним працівникам, що працюють повний робочий день.

Гарантії виплати базової заробітної плати будуть стосуватися тих медичних закладів, які уклали договір з Національною службою здоров’я України за Програмою медичних гарантій.

При цьому фонд оплати праці з нарахуванням за поточний місяць не можуть перевищувати 85% грошового доходу, отриманого в поточному місяці з урахуванням накопиченого залишку.

Що стосується лікарів первинної ланки та медичних сестер, які з ними працюють, то вони отримуватимуть гарантовану виплату при умові, що в них не менше 70% від оптимальної кількості підписаних з пацієнтами декларацій .

Варто зазначити, що з 1 жовтня 2022 року мінімальна заробітна плата в Україні складає лише 6 700 гривень.

Враховуючи складну ситуацію, спричинену повномасштабним вторгненням окупантів, влада вирішила відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати у цьому році.

Хоча минулого року, тобто до повномасштабної війни планувалося підвищення мінімальної заробітної плати до 7 250 гривень.

Ймовірно до повної перемоги над окупаційною армією чекати на підвищення рівня заробітної плати не варто. Загалом індексацію на цей рік скасовано. Однак нещодавно в Міністерстві соціальної політики анонсувати підвищення пенсій з 1 березня. Проте відсоток на який підвищать пенсії пообіцяли повідомити ближче до кінця січня, коли будуть підбиті підсумки грудня 2022 року.