Украинцы находят метки на дверях от квартирных воров: как они выглядят
В Украине активизировались квартирные воры. Больше всего меток на дверях было замечено в столице. И если раньше преступники просто оставляли в дверях брошюры или помечали их мелом, то сейчас действуют гораздо изобретательнее. Дело в том, что мел и брошюры вместо хозяев, например, отсутствующих дома, иногда убирали соседи. Воров это сбивало с толку и они решили действовать более хитро. Теперь новая метка — это тоненькая пленка в замочной скважине. Заметить ее непроизвольно почти не заметно. Более того, не всегда ее замечают даже сами хозяева, которые спешно вставляют ключ.
Сразу несколько меток нашли в нескольких районах столицы
“Вчера новые метки были замечены в Шевченковском районе г. Киева. Для наглядности, я на своей двери сделал то же самое. Простая пищевая пленка на замковой щели, которую почти не заметно и она не навредит замку, но хорошо покажет были ли вы дома или нет “Просьба к людям – обращайте внимание на наличие пленки на замке. Воры скотч не используют, потому что его сразу заметят во время отпирания замка и будет огласка. А вот пленку трудно заметить невооруженным глазом“, – пишет Руслан Болгов, эксперт по комплексной безопасности.
То есть, если вы знаете, что ваших соседей нет дома и не будет долго, проверяйте их замки на наличие подобных деталей.
Как защитить имущество?
Эксперты советуют жителям многоэтажных домов действовать сообща и соблюдать несколько правил.
- Создайте чат быстрого реагирования, где каждый житель может быстро сообщить, если видел у дома или внутри дома подозрительных лиц.
- Установите домофон и не сообщайте его никому.
- Время от времени проверяйте замки на наличие пленок, причем не только квартирные, но и для входа в подвал или на чердак.
- Установите камеры видеонаблюдения. Это не так дорого, как многим кажется, но отлично отпугивает воров.
Если уезжаете надолго из дома, попросите соседей время от времени проверять вашу дверь.
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