Украинцы находят метки на дверях от квартирных воров: как они выглядят

В Украине активизировались квартирные воры. Больше всего меток на дверях было замечено в столице. И если раньше преступники просто оставляли в дверях брошюры или помечали их мелом, то сейчас действуют гораздо изобретательнее. Дело в том, что мел и брошюры вместо хозяев, например, отсутствующих дома, иногда убирали соседи. Воров это сбивало с толку и они решили действовать более хитро. Теперь новая метка — это тоненькая пленка в замочной скважине. Заметить ее непроизвольно почти не заметно. Более того, не всегда ее замечают даже сами хозяева, которые спешно вставляют ключ.

Сразу несколько меток нашли в нескольких районах столицы

“Вчера новые метки были замечены в Шевченковском районе г. Киева. Для наглядности, я на своей двери сделал то же самое. Простая пищевая пленка на замковой щели, которую почти не заметно и она не навредит замку, но хорошо покажет были ли вы дома или нет “Просьба к людям – обращайте внимание на наличие пленки на замке. Воры скотч не используют, потому что его сразу заметят во время отпирания замка и будет огласка. А вот пленку трудно заметить невооруженным глазом“, – пишет Руслан Болгов, эксперт по комплексной безопасности.



То есть, если вы знаете, что ваших соседей нет дома и не будет долго, проверяйте их замки на наличие подобных деталей.

Как защитить имущество?

Эксперты советуют жителям многоэтажных домов действовать сообща и соблюдать несколько правил.

Создайте чат быстрого реагирования, где каждый житель может быстро сообщить, если видел у дома или внутри дома подозрительных лиц. Установите домофон и не сообщайте его никому. Время от времени проверяйте замки на наличие пленок, причем не только квартирные, но и для входа в подвал или на чердак. Установите камеры видеонаблюдения. Это не так дорого, как многим кажется, но отлично отпугивает воров.

Если уезжаете надолго из дома, попросите соседей время от времени проверять вашу дверь.