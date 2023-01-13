Стало відомо, хто з українців отримає надбавку до пенсії у понад 1500 гривень

Наприкінці 2022 року Уряд заморозив розміри пенсій та мінімальної зарплати. На такий крок влада пішла через економічну кризу, яка утворилася в країні внаслідок війни. Мовляв, у бюджеті ледь вистачає коштів, щоб виплачувати пенсії та соціальні виплати у тому обсязі, в якому вони є зараз. Про надбавки не може бути й мови, і так триватиме мінімум до кінця цього року. Однак, для пенсіонерів повідомили хорошу новину. Березнева індексація не скасована. Вона відбудеться, більше того індекс становитиме не ефемерних 4-5%, а всі 24%, як і повинно бути враховуючи різкий стрибок інфляції у 2022 році (інфляція зросла до 30%).

Пенсії зростуть в тих у кого розрахункова виплата велика

На жаль, індексацію відчують не всі пенсіонери, і що найсумніше — її не відчують ті, в кого мінімальна пенсія. Все через складні розрахунки. Індексується не фактична виплата, яку особа щомісяця отримує, а розрахункова. Тобто, якщо ви маєте 2500 пенсії, то розрахункова у вас 2050, а ще 500 гривень це надбавка за стаж. Тобто якщо розрахункову проіндексують, вона стане такою ж, як і фактична.

По справжньому відчують зміни ті пенсіонери, у яких розрахункова виплата від 6000 гривень і більше. Їм дорахують одразу по 1500 гривень. Варто зазначити, що в Україні більша частина пенсіонерів (понад 40%) отримує мінімальну пенсію розміром до 3000 грн. Щодо проміжку від 5000 до 10 000, то цей відсоток складає десь 15. Є й кілька відсотків (приблизно 6%), тих хто отримує максимальну виплату. Вона дорівнює десятьом мінімальним і станом на 2023 рік перевищує 20 000 гривень.

Також, в Уряді обіцяють підвищити пенсію особам, які отримали інвалідність внаслідок чорнобильської катастрофи. А ще, більшими стануть пенсії тих, хто має інвалідність і втратив годувальника в зоні бойових дій.