Стало известно, кто из украинцев получит надбавку к пенсии более чем в 1500 гривен

В конце 2022 года правительство заморозило размеры пенсий и минимальной зарплаты. На такой шаг власти пошли из-за экономического кризиса, который образовался в стране в результате войны. Мол, в бюджете едва хватает средств, чтобы выплачивать пенсии и социальные выплаты в том объеме, в котором они сейчас. О надбавках не может быть и речи, и так будет продолжаться минимум до конца этого года. Однако для пенсионеров сообщили хорошую новость. Мартовская индексация не отменена. Она состоится, более того, индекс будет составлять не эфемерных 4-5%, а все 24%, как и должно быть учитывая резкий скачок инфляции в 2022 году (инфляция выросла до 30%).

Пенсии вырастут у тех, у кого расчетная выплата большая

К сожалению, индексацию почувствуют не все пенсионеры, и что самое печальное ее не почувствуют те, у кого минимальная пенсия. Все из-за сложных расчетов. Индексируется не фактическая выплата, которую лицо ежемесячно получает, а расчетная. То есть, если у вас 2500 гривен пенсии, то расчетная у вас 2050, а еще 500 гривен это надбавка за стаж. То есть если расчетную проиндексируют, она станет такой же, как и фактическая.

По-настоящему ощутят изменения те пенсионеры, у которых расчетная выплата от 6000 гривен и больше. Им досчитают сразу по 1500 гривен. Следует отметить, что в Украине большая часть пенсионеров (более 40%) получает минимальную пенсию в размере до 3000 грн. Что касается промежутка от 5000 до 10 000, то этот процент составляет где-то 15. Есть и несколько процентов (примерно 6%), получающих максимальную выплату. Она равна десяти минимальным и на 2023 год превышает 20 000 гривен.

Также, в Правительстве обещают повысить пенсию лицам, получившим инвалидность в результате чернобыльской катастрофы. А еще, больше станут пенсии тех, кто имеет инвалидность и потерял кормильца в зоне боевых действий.