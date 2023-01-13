Українці знаходять мітки на дверях від квартирних злодіїв: як вони виглядають
В Україні активізувалися квартирні злодії. Наразі найбільше міток на дверях було помічено у столиці. І якщо раніше злочинці просто залишали в дверях брошури, чи помічали їх крейдою, то зараз діють набагато винахідливіше. Справа в тому, що крейду і брошури замість господарів, які, наприклад, відсутні вдома, інколи прибирали сусіди. Злодіїв це збивало з пантелику і вони вирішили діяти більш хитро. Наразі нова мітка — це тонесенька плівка у замковій щілині. Помітити її мимоволі майже не помітно. Більше того, не завжди її помічають навіть самі господарі, які поспіхом вставляють ключ.
Одразу кілька міток знайшли в кількох районах столиці
“Вчора нові мітки було помічено у Шевченківському районі м. Києва. Для наочності, я на своїх дверях зробив те саме. Проста харчова плівка на замковій щілині, яку майже не помітно і вона не нашкодить замку, але добре покаже чи були ви вдома чи ні. Прохання до людей – звертайте увагу на наявність плівки на замку. Злодії скотч не використовують, бо його одразу помітять під час відмикання замка і буде розголос. А от плівку важко помітити неозброєним оком“, – пише Руслан Болгов, експерт із комплексної безпеки.
Тобто, якщо ви знаєте, що ваших сусідів немає вдома і не буде тривалий час, перевіряйте їхні замки на наявність подібних деталей.
Як захистити майно?
Експерти радять мешканцям багатоповерхових будинків діяти спільно та дотримуватись кількох правил.
- Створіть чат швидкого реагування, де кожен мешканець може швидко повідомити, якщо бачив біля дому чи в домі підозрілих осіб.
- Встановіть домофон і не повідомляйте його код нікому.
- Час від часу перевіряйте замки на наявність плівок, причому не лише квартирні, а й для входу у підвал чи на горище.
- Встановіть камери відеоспостереження. Це не так дорого, як багатьом здається, але відмінно відлякує крадіїв.
Якщо їдете надовго з дому, попросіть сусідів час від часу перевіряти ваші двері.
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