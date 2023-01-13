Українці знаходять мітки на дверях від квартирних злодіїв: як вони виглядають

В Україні активізувалися квартирні злодії. Наразі найбільше міток на дверях було помічено у столиці. І якщо раніше злочинці просто залишали в дверях брошури, чи помічали їх крейдою, то зараз діють набагато винахідливіше. Справа в тому, що крейду і брошури замість господарів, які, наприклад, відсутні вдома, інколи прибирали сусіди. Злодіїв це збивало з пантелику і вони вирішили діяти більш хитро. Наразі нова мітка — це тонесенька плівка у замковій щілині. Помітити її мимоволі майже не помітно. Більше того, не завжди її помічають навіть самі господарі, які поспіхом вставляють ключ.

Одразу кілька міток знайшли в кількох районах столиці

“Вчора нові мітки було помічено у Шевченківському районі м. Києва. Для наочності, я на своїх дверях зробив те саме. Проста харчова плівка на замковій щілині, яку майже не помітно і вона не нашкодить замку, але добре покаже чи були ви вдома чи ні. Прохання до людей – звертайте увагу на наявність плівки на замку. Злодії скотч не використовують, бо його одразу помітять під час відмикання замка і буде розголос. А от плівку важко помітити неозброєним оком“, – пише Руслан Болгов, експерт із комплексної безпеки.

Тобто, якщо ви знаєте, що ваших сусідів немає вдома і не буде тривалий час, перевіряйте їхні замки на наявність подібних деталей.

Як захистити майно?

Експерти радять мешканцям багатоповерхових будинків діяти спільно та дотримуватись кількох правил.

Створіть чат швидкого реагування, де кожен мешканець може швидко повідомити, якщо бачив біля дому чи в домі підозрілих осіб. Встановіть домофон і не повідомляйте його код нікому. Час від часу перевіряйте замки на наявність плівок, причому не лише квартирні, а й для входу у підвал чи на горище. Встановіть камери відеоспостереження. Це не так дорого, як багатьом здається, але відмінно відлякує крадіїв.

Якщо їдете надовго з дому, попросіть сусідів час від часу перевіряти ваші двері.