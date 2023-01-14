“Нефтегаз” предлагает клиентам скидку на отопление: детали

Сейчас почти 90% всех потребителей газа являются клиентами компании “Нафтогаз”. Так случилось весной, когда большинство поставщиков из-за войны прекратили свою деятельность. Перейдя в “Нафтогаз” украинцы имели возможность стать более защищенными от колебаний цен. В течение всего 2022 года и сейчас цена газа фиксирована и составляет 8 гривен. В Правительстве заявили, так будет до тех пор, пока будет продолжаться военное положение и еще 6 месяцев после его завершения. В то же время, дешеветь отопление точно не будет, однако абсолютно все клиенты могут рассчитывать на скидку. Правда, не все об этом знают.

Скидка в размере 1% от общей суммы платежа

Оказывается, если оплатить газ до 15 числа, можно получить скидку.

“Чтобы получить скидку 1%, необходимо произвести полную оплату начислений за предыдущий месяц до 15 числа текущего месяца. Оплату необходимо произвести через платежные системы IPay, LiqPay, Портмоне, Google pay, Apple pay, ГЕРЦ и приложение Монобанка», – отметили в «Нафтогазе». Это касается абсолютно всех пользователей, независимо от количества потребленного газа, наличия или отсутствия субсидий и т.п.

За доставку газа некоторые заплатят больше чем в прошлом году

Заметим, что в январе изменились суммы тарифов за доставку газа. Некоторые заплатят больше, чем в прошлом году, некоторые меньше. Дело в том, что стоимость доставки рассчитывается по специальной формуле. Берется тариф облгаза, умножается на отрезок с октября 2020 по сентябрь 2021 года и делится на 12. В 2023 году, был взят новый период, а именно с 2021 по 2022 год. Соответственно, если вы потребили больше газа, то и будете платить больше. Следует напомнить, что тариф на доставку различается в зависимости от области. Следовательно, в Киеве платят меньше всех — 35 копеек. В Одессе около 2 гривен, а в Виннице больше всего – почти 3 гривны.