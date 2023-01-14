“Нафтогаз” пропонує клієнтам знижку на опалення: деталі

Наразі майже 90% усіх споживачів газу є клієнтами компанії “Нафтогаз”, Так трапилося весною, коли більшість постачальників через війну припинили свою діяльність. Перейшовши до “Нафтогазу” українці мали змогу стати більш захищеними від коливань цін. Протягом всього 2022 року і зараз ціна газу фіксована та становить 8 гривень. В Уряді заявили, так буде аж допоки триватиме воєнний стан і ще 6 місяців після його завершення. Водночас, дешевшати опалення точно не буде, однак абсолютно всі клієнти можуть розраховувати на знижку. Щоправда не всі про це знають.

Знижка у розмірі 1% від загальної суми в платіжці

Виявляється, якщо оплатити газ до 15 числа, то можна отримати знижку.

“Щоб отримати знижку 1%, необхідно здійснити повну оплату нарахувань за попередній місяць до 15 числа поточного місяця. Оплату необхідно здійснити через платіжні системи IPay, LiqPay, Портмоне, Google pay, Apple pay, ГЕРЦ та додаток Монобанку”, – зазначили у «Нафтогазі». Це стосується абсолютно всіх користувачів незалежно від кількості спожитого газу, наявності чи відсутності субсидій тощо.

За доставку газу дехто заплатить більше ніж минулого року

Зауважимо, що в січні були змінені суми за доставку газу. Дехто заплатить більше ніж у минулому році, дехто менше. Справа в тому, що вартість доставки розраховується за спеціальною формулою. Береться тариф облгазу, множиться на відрізок від жовтня 2020 року по вересень 2021 року та ділиться на 12. У 2023 році, було взято новий період, а саме з 2021 по 2022 рік. Відповідно, якщо ви спожили більше газу, то й платитимете більше. Варто нагадати, що тариф на доставку різниться в залежності від області. Відтак, в Києві платять найменше — 35 копійок. У Одесі близько 2 гривень, а у Вінниці найбільше — майже 3 гривні.