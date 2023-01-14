У січні можливі затримки пенсій: у ПФУ пояснили, що трапилось

Щомісяця українці отримують пенсії до 25 числа включно. Більшість тих, кому кошти приходять на банківський рахунок, отримують їх навіть завчасно. А от ті пенсіонери, які досі користуються послугами Укрпошти нерідко страждають від затримок. У Пенсійному Фонді України попередили, що майже 4 мільйони осіб (клієнтів Укрпошти) знову можуть стикнутися з затримкою. Справа не в тому, що коштів немає, а в тому, що з готівкою працювати набагато складніше. Ускладнює ситуацію й те, що на Укрпошті не вистачає працівників, листонош. Тобто вся відповідальність за затримку лягає виключно на поштового оператора.

Гроші точно будуть

Водночас не варто хвилюватися, що грошей не буде. В бюджеті закладено всю необхідну суму, яка потрібна для виплати пенсій та соціальних виплат. Гроші поступили на рахунки, і обов’язково поступлять до отримувачів. Станом на 10 січня було виділено понад 4,5 мільярди гривень. З них 51% вже доставлений до отримувачів.

В ПФУ закликають людей по можливості переходити на безготівкове отримання коштів. Якщо у віддалених селах де немає банківських установ, це складно. То в містах не повинно залишитися жодного пенсіонера, який немає банківської карти. Також, через постійні вимкнення світла, українцям дозволили отримувати готівку на касах супермаркетів. Потрібно просто зробити покупку на мінімальну суму, навіть кілька копійок, і вказати суму, яку ви хочете зняти. За один раз в супермаркеті можна отримати від 500 до 6000 гривень за умови, що необхідна сума є в наявності на касі.

Субсидіями тепер теж займається ПФУ

Зауважимо, що з грудня 2022 року нарахуванням субсидій також займається Пенсійний Фонд. Подавати документи українці можуть як особисто, так і на сайті ПФУ попередньо зареєструвавшись та зайшовши в особистий кабінет. Останній варіант дозволяє добряче зекономити час.