В январе возможны задержки пенсий: в ПФУ объяснили, что произошло

Каждый месяц украинцы получают пенсии до 25 числа включительно. Большинство тех, кому средства приходят на банковский счет, получают их даже раньше времени. А вот те пенсионеры, которые пользуются услугами Укрпочты нередко страдают от задержек. В Пенсионном Фонде Украины предупредили, что почти 4 миллиона человек (клиентов Укрпочты) снова могут столкнуться с задержкой. Дело не в том, что средств нет, а в том, что с наличными деньгами работать гораздо сложнее. Усложняет ситуацию и то, что на Укрпочте не хватает работников, почтальонов. То есть вся ответственность за задержку ложится исключительно на почтового оператора.

Деньги точно будут

В то же время, не стоит волноваться, что денег не будет. В бюджете заложена вся необходимая сумма, которая нужна для выплаты пенсий и социальных выплат. Деньги поступили на счета и обязательно поступят к получателям. На 10 января было выделено более 4,5 миллиарда гривен. Из них 51% уже доставлены к получателям.



В ПФУ призывают людей по возможности переходить на безналичное получение средств. Если в отдаленных селах нет банковских учреждений, это сложно. Тогда как в городах не должно остаться ни одного пенсионера, у которого нет банковской карты. Также, из-за постоянных отключений света, украинцам разрешили обналичивать на кассах супермаркетов. Нужно просто совершить покупку на минимальную сумму, даже несколько копеек, и указать сумму, которую вы хотите снять. За один раз в супермаркете можно получить от 500 до 6000 гривен при условии, что необходимая сумма есть в наличии на кассе.

Субсидиями теперь тоже занимается ПФУ

Отметим, что с декабря 2022 г. начислением субсидий также занимается Пенсионный Фонд. Подавать документы украинцы могут как лично, так и на сайте ПФУ, предварительно зарегистрировавшись и зайдя в личный кабинет. Последний вариант позволяет изрядно сэкономить время.