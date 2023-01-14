В Україні почнуть виплачувати майже 7000 гривень на одну дитину: деталі

В Україні є ряд соціальних виплат, розрахованих на окремі категорії громадян. Наприклад, деякі родини мають право на муніципальну няню. До 2023 року, держава виплачувала сім’ям, які користуються послугами муніципальної няні, по 2272 гривень. Вже з січня 2023 року ця сума зросла втричі і становить 6700 гривень. Про умови отримання допомоги читайте далі у тексті.

На муніципальну няню претендують не всі родини

Мова про сім’ї, де виховується дитина до трьох років, яка має інвалідність. Або один з батьків має інвалідність. Щоб отримати няню, і як наслідок компенсацію за те, що оплачували її послуги, потрібно надати відповідні документи. Їх перелік в повному обсязі представлений на сайті Кабінету Міністрів України.

Також, на дану виплату претендують не лише батьки, а й опікуни, чи родини, які всиновили дитину.

В Уряді зауважують, що виконувати обов’язки муніципальної няні може люба фізична особа підприємець, або юридична особа, яка знаходиться на спрощеній системі оподаткування.

Виплати підвищили для того, щоб зменшити рівень безробіття

“Це суттєве збільшення державної підтримки сімей, де дитина або один із батьків чи опікунів має інвалідність. Сподіваємось і на те, що тепер ця програма активніше допомагатиме вирішувати проблему безробіття. Наприклад, уклавши договори із трьома сім’ями, “муніципальна няня” гарантовано отримуватиме щомісяця понад 20 тис. грн”, – прокоментував збільшення виплати нардеп від “Слуги народу” Данило Гетьманцев.

Варто зауважити, що дана виплата абсолютно індивідуальна. Вона не впливає на будь-які інші виплати, та нараховується додатково. До слова, щодо подібних виплат, з січня вони більше не продовжуватимуться автоматично. Для того, щоб знову отримувати допомогу, наприклад, для багатодітних родин, або допомогу у зв’язку з низьким рівнем доходу, потрібно заново подавати всі документи у ЦНАП. Автоматично продовжують виплати лише внутрішньо переміщеним особам.