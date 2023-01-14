В Украине начнут выплачивать почти 7000 гривен на одного ребенка: детали

В Украине есть ряд социальных выплат, рассчитанных на отдельные категории граждан. К примеру, некоторые семьи имеют право на муниципальную няню. До 2023 года государство выплачивало семьям, пользующимся услугами муниципальной няни, по 2272 гривен. Уже с января 2023 эта сумма выросла в три раза и составляет 6700 гривен. Об условиях получения помощи читайте в тексте.

На муниципальную няню претендуют не все семьи

Речь о семьях, где воспитывается ребенок до трех лет, имеющий инвалидность. Или один из родителей имеет инвалидность. Чтобы получить няню, и в результате компенсацию за то, что оплачивали ее услуги, нужно предоставить соответствующие документы. Их список в полном объеме представлен на сайте Кабинета Министров Украины.

Также, на данную выплату претендуют не только родители, но и опекуны или семьи, усыновившие ребенка.



В Правительстве отмечают, что исполнять обязанности муниципальной няни может любое физическое лицо предприниматель или юридическое лицо, которое находится на упрощенной системе налогообложения.

Выплаты повысили для того, чтобы снизить уровень безработицы

“Это существенное увеличение государственной поддержки семей, где ребенок или один из родителей или опекунов имеет инвалидность. Надеемся и на то, что теперь эта программа будет активнее помогать решать проблему безработицы. К примеру, заключив договоры с тремя семьями, “муниципальная няня” будет гарантированно получать ежемесячно более 20 тыс. грн”, – прокомментировал увеличение выплаты нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетьманцев.

Следует заметить, что данная выплата абсолютно индивидуальна. Она не влияет на какие-либо другие выплаты и начисляется дополнительно. К слову, по поводу подобных выплат, с января они больше не будут продолжаться автоматически. Для того, чтобы снова получать пособие, например, для многодетных семей, или пособие по низкому уровню дохода, нужно заново подавать все документы в ЦНАП. Автоматически продолжают выплаты только внутриперемещенным лицам.