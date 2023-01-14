Названо імена чоловіків, які абсолютно не вміють заробляти гроші: таких всього три

Експерти, які вивчають імена, можуть дуже багато розказати про характер та потенціал тієї чи іншої людини. Від імені дуже багато залежить. Ім’я наділяє людину певними рисами, та загалом впливає на те, як вона рухатиметься по житті. І от, спеціалісти назвали імена, які точно не варто давати хлопчикам. Виявляється в дорослому віці ці чоловіки часто приречені на бідність. Звісно вони можуть стати виключенням з правил, але переважно гроші їм даються дуже не легко та швидко від них йдуть.

Владислав

У Владислава часто гарна робота та високий дохід. Проблема в тому, що ці чоловіки по-перше, дуже щедрі. По-друге, не вміють ні в чому собі відмовляти. Як результат, яким високим не був би їхній дохід вони все витратять. Владислав не вміє інвестувати та примножувати. З віком, його дохід знижується, а якось змінити ситуацію Владислав не вміє. В результаті добитися з ним якихось великих матеріальних благ дуже складно.

Олексій

Олексій попри свою скромність та сором’язливість має й чудові лідерські якості. З нього виходить гарний менеджер чи керівник. Проблема лише в тому, що як тільки Олексію пощастить потрапити на якусь з подібних вакансій, він моментально розслабиться і вважатиме це піком своєї кар’єри. Олексій не любить ризикувати, чи виходити з зони комфорту. Як наслідок не розвивається і може все життя пропрацювати на одній посаді. Вважає це нормою.

Михайло

Михайло повна протилежність Олексія. Це дуже непостійні чоловіки, які ніяк не можуть скласти собі ціну. Вони у вічному пошуку ще кращої вакансії. Через це, зазвичай ніде не можуть довго втриматися. Часта зміна роботи призводить до того, що Михайло в результаті лишається ні з чим. Змінити це йому дуже важко, адже в нього сильно завищені очікування і сподівання.