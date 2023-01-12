На Apple TV виявили пропагандистський фільм “Ополченочка”: як на це відреагували у компанії

На стрімінговому сервісі Apple TV користувачі виявили пропагандистський фільм “Ополченочка”. Його можна переглядати лише в кількох країнах, але сам факт наявності такого фільму на платформі Apple викликав обурення серед користувачів.

Як російська пропаганда потрапила на Apple TV

Як вказано на сторінці фільму на стримінговій платформі, в ньому розповідається історія трьох дівчат з Донбасу, які в 2016 році потрапили до складу жіночого танкового екіпажу Народної міліції ЛНР та стали подругами. Фільм вийшов ще 2019, а на Apple TV з’явився ймовірно в 2021.

Проте значну увагу до цього привернули лише 3 січня 2023 року. коли українка Ірина Гіль опублікувала в Twitter скріншот, де видно, що фільм знятий російськими пропагандистами про “ополченців Донбасу” досі продається на американській платформі за 6 доларів.

Фільм доступний для перегляду лише в кількох країнах, в самій рф, Азербайджані, Молдові, Вірменії, Таджикистані, Білорусі та Туркменістані.

Ми перевірили наявність контенту через VPN, для цього обрали країною браузингу країну-терориста росію. Фільм дійсно наявний до перегляду, але при переході в додаток з українською локалізацією з’являється повідомлення про те. що “контент більше не доступний”.

При цьому у пошуку по платформі фільм “Ополченочка” не видається. Проте за прямим посиланням, залишений авторкою допису в Twitter можна потрапити на сторінку, тобто Apple не видалила цей пропагандистський матеріал.

Примітно й те, що в якості країни походження вказана Україна, але фільм знятий студією “Лугафільм”.

На офіційній сторінці “студії” в російських соціальних мережах сказано, що компанія “Лугафільм” заснована в 2017 році, тобто до цього приклали руку окупанти.

При цьому “ополченочка” єдиний проєкт цієї псевдостудії. Сьогодні команда кінокомпанії зайнята збором коштів для російської армії, яка цілеспрямовано нищить український народ.

Компанія Apple не відреагувала на обурення користувачів. Схоже американська компанія немає нічого проти того, щоб жителі колишніх радянських республік піддавалися впливу пропаганди всього за 5,99 доларів.