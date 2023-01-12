Притула та Стерненко відзвітували про зібрані “на помсту” 352 мільйони гривень  

Фонд Сергія Притули за сприння Сергія Стерненка зібрав 352 мільйони гривень на дрони-камікадзе української розбробки для Збройних сил України. Про зібр “на помсту” було оголошено 10 жовтня після масованої ракетної атаки на критичну інфрастуруктуру України. Тепер волонтери підвели підсумки збору та продемонструували придбані безпілотні літальні апарати. На зібрані кошти було придбано майже півтори сотні дронів-камікадзе, які допоможуть завдати значної шкоди нашому ворогу, а саме:

50 дронів вагою 3 кг з дальністю польоту 30 км, на це було витрачено 100 226 300 гривень.

42 дрони з вагою 8 кг та можливою дальністю польоту 200 км – 51 168 600 гривень.

50 дронів вагою 30 кг та можливістю залітати в тил противника аж на 800 км, коштувало це 200 млн гривень.

Представлені безпілотні літальні апарти можуть суттєво ускладнити життя російським окупантам на лінії фронту. прифронтових містах, а також вглибині країни-терориста, в тому числі в її столиці.

Ударні безпілотні літальні апарати камікадзе здатні наносити точкові удари по техніці противника, в тому числі по артилерійських системамах та реактивних системах залпового вогню. Безпілотники з високою дальністю польоту можуть вражати цілі в глибокому тилу. Це будо доведено атакою на аеродром Енгельс 2 та в інших місцях, віддалених від лінії фронту на сотні кілометрів. Однак російські окупанти все ще мають перевагу, адже в їх розпорядженні є крилаті ракети, які можуть долати відстань понад дві тисячі кілометрів.

Також залишок коштів, це трохи більше півмільйона гривень буде витрачено на покупку комплексу безпілотних літальних апаратів “Валькірія”, який використовують для розвідки та наведення. До нього входить два безпілотники, денне та нічне корисне навантаження, станція керування та додаткове обладнання. БПЛА працюють на відстані до 34 км на висоті 2 км. Цей комплекс виробляють в Україні.