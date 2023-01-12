Українським біженцям ускладнять життя в Польші: яких пільг можуть позбавити

У Польщі незабаром зміняться умови перебування для українських біженців. Відповідний закон вже готують до розгляду в Сенаті. Згідно з ним українців змусять офіційно оформлятися в статусі біженця, платити за своє житло та миттєво позбавлятиму пільг в разі виїзду з країни.

Про нові правила для українців, що знайшли прихисток у Польщі, розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Там пояснили, закон, який передбачає більш суворі правила перебування для наших співгромадян, поки-що погодила лише нижня палата парламенту. Та якщо Сенат також підтримає ініціативу, вже з 1 березня для українців багато що зміниться.

Як зміняться правила перебування українців у Польщі?

У Мінреінтеграції перелічили основні нововведення, які чекають на біженців з України:

реєстрація статусу біженця, тобто отримання спеціального ідентифікаційного номера PESEL UKR стане обов’язковим для всіх українців;

максимальний строк оформлення цього номера зменшать з 90 до 30 днів;

українці, які вже понад 120 днів проживають в колективних помешканнях для біженців, почнуть платити за житло, але не більше 60 злотих за добу;

якщо українець виїде з Польщі більш ніж на 30 днів, йому припинять виплачувати соціальні виплати. Проте після свого повернення він зможе подати заявку на поновлення виплат;

легально проживати на території Польщі біженці з України зможуть за наявності лише електронного дозволу, отриманого в додатку Diia.pl. Цей дозвіл є аналогом документу mObywatel;

українці, що знайшли в Польщі роботу чи навіть заснували власний бізнес, зможуть отримати дозвіл на постійне проживання. Такий дозвіл дає Karta pobytu. Щоправда оформити її тепер можна буде не на 3 роки, а лише на 1,5 роки.

Нагадаємо, зараз у Польщі офіційно знаходиться 1,4 млн українських біженців, що мають спеціальний номер PESEL UKR. Переважно це люди похилого віку жінки та діти.