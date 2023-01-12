Є ризик ядерного удару: астролог назвав небезпечні дати в 2023 році

Астрологи стверджують, що в 2023 році Україна здобуде довгоочікувану перемогу над російськими окупантами. Проте радісній події передуватиме важкий час та не надто позитивний сценарій. В 2023 році зросте ризик застосування ядерної зброї.

Про це заявив астролог Влад Росс.

За його словами, для нашої країни найбільш небезпечним буде період часу з середини квітня та до кінця травня. Цей проміжок пов’язаний з затемненням 20 квітня та 5 травня, а також жорстким квадратом Юпітера до Плутона.

Найбільші загрози очікуватимуть на Україну в травні, коли буде складне протистояння Плутона та Юпітера. Юпітер є символом соціуму та глобальних зв’язків. а Плутон вважається символом смерті та руйнуванням. Саме в цей час можуть відбуватися страшні техногенні катастрофи та нанесення російською федерацією ядерного удару.

Також астролог додав, що 16 травня Юпітер перейде на знак Тельця, з яким пов’язана Україна. Близько до цієї дати теж можуть бути якісь катастрофи. Це можуть бути як вже, на жаль, звичні для нас масовані ракетні удари по критичній інфраструктурі, так і ядерний удар.

Вірити такому прогнозу чи ні, особиста справа кожного. Проте ми воюємо з божевільними людьми, російські окупанти здатні на що завгодно. Однак наші західні партнери готові надати сучасне озброєння, це допоможе нашим Збройним силам України подолати ворога та вийти на кордони 1991 року.

Нагадаємо, що Польща та Велика Британія надасть Україні важкі танки, Німеччина та Сполучені Штати Америки – сучасні броньовані машини піхоти та системи протиповітряної оборони. І це ще не все. Україна буде отримувати ще більше сучасної зброї, а росія з кожним днем виснажуватиме свої запаси. Сподіваємося, що цей рік нарешті принесе нам довгоочікувану перемогу та повну поразку російській федерації.