Потрібно 150 000 людей: експерт припускає тотальну мобілізацію

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україні триває мобілізація. Останнім часом повістки вручають жителям великих міст в людних місцях. Експерти пов’язують активізацію мобілізаційних заходів з тим, що Україні потрібно мінімум два корпуси по 75 тисяч чоловік, щоб переломити ситуацію на фронті та піти в масштабний контрнаступ.

Таке припущення висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

Водночас в командуванні Сухопутних військ запевняють, що вручення повістки – це не “квиток” на фронт. В 95% випадків повістка – це лише виклик до територіального центру комплектування для уточнення даних. Після цього особа може повернутися додому.

Проте навряд чи для уточнення даних варто виставляли безліч патрулів на вулицях.

Експерт впевнений, що причина в тому, що зараз потрібно сформувати щонайменше два корпуси по 75 тисяч чоловік. Така кількість боєздатних воїнів дозволить переломити ситуацію на фронті навесні чи ближче до літа. Саме тому зараз і розпочалася тотальна мобілізація. Планується, що в мобілізованих буде достатньо часу для проходження підготовки. До літа бійці будуть готові до відправки на фронт.



Також експерт додає, що наразі Україна отримає чимало новітніх видів західного озброєння, але для її освоєння неможливо зняти з лінії фронту кадрові частини.

Між радянським БМП-1 та сучасним американським броньовиком Bradley разюча різниця, тож акцент буде робитися саме на мобілізованих. Тобто частина бійців буде тримати фронт з наявним озброєнням, а вже навесні чи ближче до літа їм на підмогу прийдуть мобілізовані зараз бійці з надсучасним озброєнням.

Нагадаємо, що Польща та Велика Британія готові надати важкі танки. США та Німеччина нададуть протиракетні системи Patriot та бойові машини піхоти. І це лише початок. Скоро наші Збройні сили України отримають ще більше важкого озброєння, що дозволить здобути довгоочікувану перемогу над ворогом.