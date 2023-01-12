Астрологи назвали щасливі місяці для кожного знаку зодіака: знайдіть свій

Астрологи назвали найщасливіший місяць 2023 року для кожного знака зодіаку.

Овен – квітень

Планета успіху Юпітер першу половину року проведе у знаку Овна. що принесе успіх його представникам. Найбільш сприятливим часом буде квітень, а саме 20 числа цього місяця. Сонячне затемнення додасть впевненості в собі та відкриє нові можливості.

Телець – травень

Травень принесе довгоочікуваний спокій та допоможе накопичити енергію для змін в побуті. В цей час варто починати власну справу або просити збільшення зарплати.

Близнюки – червень

На початку року Марс буде в Близнюках, що призведе до нестачі мотивації. Вже в червні представники знаку отримають можливість реалізувати свої плани. На любовному фронті будуть певні труднощі, зате в фінансовому плані все буде чудово.

Рак – серпень

Для представників знаку 2023 рік буде дуже вдалим. В першій його половині можна буде очікувати змін на краще. А вже в серпні з’являться нові можливості для покращення фінансового становища. Варто позбутися нерішучості та зробити важливий крок назустріч щастю.

Лев – вересень

Представники знаку Леви багато працювали в минулому році, тому в вересні 2023 року настане час для особистого життя. Найперспективнішим буде саме вересень, в цей час Леви насолоджуватимуться підтримкою рідних людей.

Діва – лютий

Рік буде досить спокійним, а середина літа принесе можливість розслабитися та реалізувати творчі прагнення. Ймовірно цей рік буде нудним, але лютий дозволить задати правильний вектор розвитку.

Терези – липень

Початок року буде дещо нудним та одноманітним, а вже в середині літа події розвиватимуться дуже стрімко. З’являться чудові можливості для карєрних змін. Також літо подарує чимало хороших спогадів.

Скорпіон – жовтень

Рік для Скорпіонів буде досить складним, але сонячне та місячне затемнення, які відбудуться в жовтні, принесуть безліч можливостей. Важливо знайти свій шлях до самореалізації.

Стрілець – грудень

Цей рік принесе нові можливості. Саме час позбутися токсичних людей в оточенні. Літо обіцяє бути спокійним, восени варто накопичувати енергію, щоб змінити своє життя на краще в грудні.

Козеріг – листопад

2023 рік почнеться та закінчиться ретроградним Меркурієм в Козерогу. Це буде час для роздумів про досягнення та життя загалом. Перша частина року прогнозує нестабільність у стосунках, а листопад принесе гармонію та радість.

Водолій – січень

Початок року для представників знаку буде дуже успішним. Це дозволить задати правильний вектор розвитку на весь рік. Варто встигнути почати важливі справи, далі все буде чудово.

Риби – березень

Початок весни буде чудовим для представників знаку Риби. Стосунки наповняться енергією, а самі уродженці знаку знайдуть впевненість в собі. Також Риби можуть позбутися тягаря, який стримував їх на життєвому шляху. Це відкриє безліч можливостей.