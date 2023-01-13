Трех знаков Зодиака ждет потрясающий успех: повезет уже в январе

Первый месяц нового года станет незабываемым для трех знаков Зодиака. Этому будет способствовать уникальное расположение звезд и планет. В частности, 20 января Солнце входит в знак Водолея и это очень благоприятно отразится на Овнах, Близнецах и Стрельцах. Они будут буквально купаться в успехе. Что случится? Рассказываем.

Овен

Январь для Овнов будет очень не простым и контрастным. Первая половина месяца пройдет в борьбе с собой. Старые обиды не захотят отпускать, а добавлять соли на рану будет еще и Ретроградный Меркурий. Эмоциональное состояние будет мягко говоря расшатанным. Но уже после 20 января все повернется в другую сторону. Овны внезапно ощутят мощную силу и потенциал двигаться дальше. За этими эмоциями придет и чувство легкости, радости и большого счастья. В новом ресурсном состоянии вы наконец-то займетесь реализацией давних мечтаний.

Близнецы

Представители этого знака могут испытывать в январе большое одиночество. Также в январе у Близнецов состоится переоценка ценностей, и они поймут, что семья и близкие люди – это самое важное. К концу месяца представители знака поймут, что их поддерживают и за них волнуются. Это придаст им большую силу рвануть вперед. Результаты будут потрясающие. Месяц вы завершите совсем другими людьми, с четкими планами и идеями на будущее, которые сразу начнете реализовывать.

Стрелец

У Стрельцов январь будет самым легким. Никаких трансформаций никаких “через терны к звездам”. Им будет просто везти во всем. У них просто будет хорошее настроение, море энергии и оптимизма. Астрологи советуют по максимуму воспользоваться этим ресурсным состоянием, чтобы реализовать или начать реализовывать свои давние амбиции в профессиональном плане. Все будет идти, как по маслу.