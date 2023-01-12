Платежки за газ могут удивить многих украинцев: обновлены некоторые расчеты

Уже несколько лет подряд украинцы, кроме стоимости потребленного газа, платят еще и за его доставку. То есть даже те украинцы, которые совсем не пользуются газом, но не отсоединились от трубы, вынуждены платить. Данный платеж сложно спрогнозировать, ведь ежегодно в январе сумма меняется. Для ее расчета берут отрезок с октября по сентябрь предыдущих лет. Конечный чек будет зависеть от того, какое количество газа вы потребили в течение этого периода.

Абонплата рассчитывается на каждое домохозяйство индивидуально

Фиксирован для всех только тариф, который установили местные органы власти. Причем он может быть (и есть) совершенно разным в зависимости от региона. Самый низкий тариф в Киеве – всего 35 копеек. А самый высокий в Винницкой области – почти 3 гривны.



Далее для расчета берется следующая формула: сумма кубов газа потребленного за год, умножается на тариф за его доставку и затем результат делится на 12 месяцев. В прошлом году учитывали промежуток времени с октября 2020 года по сентябрь 2021 года. В этом году будут учитывать количество газа, которое домохозяйство использовало начиная с октября 2021 года до сентября 2022 года.

Есть категории украинцев, освобожденных от уплаты тарифа

Для тех, кто имеет нулевое потребление газа, но не отсоединяется от трубы, действует минимальный тариф. Это от 39 до 314 кубометров в год. Все зависит от того, сколько приборов подключено к газу: плита или еще котел.

От оплаты тарифа можно полностью освободиться, если отсоединиться от трубы и получить об этом соответствующее заключение. Также в 2023 году освобождаются от уплаты украинцы, дом которых расположен на оккупированной территории, разрушен или уничтожен полностью. Если населенный пункт временно находился в оккупации, а впоследствии был освобожден, будет перерасчет.

Тем, кто не согласен с суммами указанными в платежках, советуют писать жалобу в Национальную комиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК). Адрес Национальной комиссии: 03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19.