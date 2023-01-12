Платіжки за газ можуть здивувати багатьох українців: оновлено деякі розрахунки

Вже кілька років поспіль українці окрім вартості спожитого газу платять ще й за його доставку. Тобто, навіть ті українці, які зовсім не користуються газом, але не від’єдналися від труби, змушені платити. Даний платіж складно спрогнозувати, адже щороку в січні сума змінюється. Для її розрахунку беруть відрізок від жовтня до вересня попередніх років. Кінцевий чек залежатиме від того, яку кількість газу ви спожили протягом цього періоду.

Абонплата розраховується на кожне домогосподарство індивідуально

Фіксованим для всіх є лише тариф, який встановили місцеві органи влади. Причому він може бути (і є) абсолютно різним залежно від регіону. Найнижчий тариф у Києві — всього 35 копійок. А найвищий у Вінницькій області — майже 3 гривні.

Далі, для розрахунку береться наступна формула: сума кубів газу спожитого за рік, множиться на тариф за його доставку і потім результат поділяється на 12 місяців. Минулого року до уваги брали проміжок часу з жовтня 2020 року до вересня 2021 року. Цього ж року враховуватимуть кількість газу, яку домогосподарство використало починаючи з жовтня 2021 року до вересня 2022 року.

Є категорії українців, які звільнені від сплати тарифу

Для тих, хто має нульове споживання газу, але не від’єднується від труби, діє мінімальний тариф. Це від 39 до 314 кубометрів на рік. Все залежить від того, скільки приладів підключено до газу: плита, чи ще котел.

Від сплати тарифу повністю можна звільнитися, якщо від’єднатися від труби та отримати про це відповідний висновок. Також у 2023 році звільняються від сплати українці, домівка яких розташована на окупованій території, зруйнована чи знищена повністю. Якщо населений пункт тимчасово перебував в окупації, а згодом був звільнений, то буде перерахунок.

Тим хто не погоджується з сумами вказаними у платіжках, радять писати скаргу до Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ). Адреса Нацкомісії: 03057, м. Київ, вул. Сім’ї Бродських, 19.