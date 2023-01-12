Українців попереджають про токсичну олію, яка потрапила на полиці магазинів

Українці купують не лише олію власного виробництва. Якщо мова, наприклад, про пальмову олію, то її імпортують з інших країн. Зокрема з Африки. І ось, днями з’явилася інформація, що у такій олії виявили дуже небезпечні та токсичні речовини. Продукт приїхав в Україну з Республіки Гана. Імпортером виступив Aheco, Malta а одержувачем став ТОВ “ВАКІРК ГРУП КОМПАНІ” (проспект Ювілейний, 42 А, кв. 14, м. Харків, 61153). Про знахідку повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби Одеської області.

В олії знайшли речовину 3-MCPD

До Держпродспоживслужби надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 28 грудня 2022 р. № 2022.7602 про виявлення 3-монохлор-1,2-пропандіолу (3-MCPD) у пальмовій олії.



3-MCPD — це канцероген, органічна сполука, яка чинить генотоксичну дію в людському організмі. Ця речовина дуже згубно впливає на феритильну функцію у чоловіків, і загалом згубно впливає на здоров’я. Наразі олію вже вилучають з продажу, та вияснюють, як схоже могло трапитися.

Небезпечних продуктів на полицях магазинів дуже багато

Підроблене вершкове масло, підроблена червона ікра, яка може стати справжньою отрутою. Українців закликають не спокушатися на надто дешеві ціни, а також ретельно вивчати склад на продуктах, які коштують наче в межах норми. Також, експерти говорять, що зараз безліч навіть якісних продуктів, можуть бути зіпсованими через неналежне зберігання. Світло й надалі вимикають, а далеко не всі магазини забезпечені альтернативними джерелами електроенергії. Якщо ви не впевнені, що магазин безперебійно має світло, то з обережністю купуйте молочку, кондитерські вироби з кремом та ковбасну продукцію, яка зберігається не у вакуумі. Сардельки та сосиски сюди теж входять.