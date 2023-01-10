Некоторые получат весомую доплату к пенсии: сумма может увеличиться почти вдвое

Несмотря на то, что размер пенсий и зарплат заморожен, некоторые доплаты все-таки состоятся. К примеру, в марте проведут ежегодную индексацию. Благодаря ей тысячи украинцев смогут получить доплату к пенсии в размере 50% и даже 70%. И речь не только о льготных категориях, но и об обычных людях, получающих пенсию благодаря тому, что в свое время смогли заработать соответствующий стаж и исправно уплачивали страховые взносы.

Индексация коснется не каждого, но многих

Сразу следует внести ясность, что индексация рассчитывается с учетом уровня инфляции за предыдущий год, а также среднестатистического роста зарплаты за последние три года. По подсчетам экспертов нынешняя индексация должна составить 24%. Скептики уже говорят, что реально люди получат повышение максимум на 5%. Но все немного не так. Дело в сложной формуле, применяемой при индексации. Индексируют не фактическую пенсию, которую лицо ежемесячно получает на руки, а расчетную, то есть не включающую никаких доплат. То есть, если ваша пенсия вместе с доплатами составляет 2600, то, вероятно, индексации вы не почувствуете, ведь будут индексировать чистую пенсию, которая составляет 2050. В результате сумма получится такой же, как лицо и получает.



Почувствуют улучшение те, у кого больше выплата (от 3000 гривен и больше). Таких пенсионеров в Украине почти треть.

Увеличатся выплаты и для льготных категорий

В 2023 году увеличатся выплаты и для некоторых льготных категорий. Например, жертвам чернобыльской катастрофы будут платить около 18000 ежемесячно.

Если лицо имеет инвалидность первой группы, имеет право на индексацию в размере 100% от суммы. Вторая группа – 80%. Третья группа – 60%.

Если семья потеряла кормильца, то на одно недееспособное лицо будут назначаться 50% от размера пенсии по возрасту. Если в семье двое нетрудоспособных, то 100%.