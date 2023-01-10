Стартапи, які вражають: українці дивують світ на виставці електроніки CES 2023 у Лас-Вегасі

З 5 по 8 січня в Лас-Вегасі відбувалася виставка споживної електроніки Consumer Electronics Show (CES).Чим дивувати українці.

Минулого року виставка проходила онлайн через пандемію Covid-19. Днями організатори зібрали сто тисяч відвідувачів, хоч це і на 40% менше за докоронавірусні часи.

Голова Асоціації споживчих технологій Гарі Шапіро заявив. що цього року російські компанії не допустили до участі у виставці. Натомість українська делегація представила одразу 12 продуктових стартапів. Представники двох компаній не змогли відвідати виставку, тому представили свої стартапи онлайн.

Коротко розкажемо, які компанії брати участь та чим дивували:

Releaf PAPER & BAGS — перший у світі виробник паперової упаковки з опалого листя. Rekava — представили біорозкладаний продукт з використаної кавової гущі. Melt Water Club — технічне рішення для отримання питної води завдяки інноваційній технології (преміальний винахід). OptySun — технологія очищення та знезараження води, вкрай важлива розробка в умовах повномасштабної війни. i3 Engineering — комплексне рішення для автоматизації бізнесу та системи “Розумний дім” Nanit Robot — освітнє рішення STEM Robotics з високою інженерною перспективою та творчим навчальним процесом для дітей і дорослих. Corner — презентували сучасний спосіб організувати ремонт із попередньо спроєктованою кухнею повністю онлайн. Knopka — інноваційна система виклику медсестри для автоматизації догляду за пацієнтами. WheelKeep — невидима система безпеки, яка допомагає захистити велосипед від крадіжок. Solar Plex — сервіс для модернізації нових і вже встановлених звичайних сонячних панелей на гібридні. Еfarm.pro — помічник для сільськогосподарських робіт, який дозволить економити ресурси G-Mak — охоронний пристрій з цікавими можливостями, які допоможуть фізично зупинити зловмисника.

Як бачите, навіть повномасштабна війна не зупинила українців. Наша незламна нація продовжує боротися за перемогу та не забуває про майбутнє. Всі ці розробки явно зацікавлять інвесторів та принесуть користь простим людям.