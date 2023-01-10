В Україні змінилася ціна за природній газ

Українців чекають хороші новини. Вартість голубого палива в Україні потрохи знижується. Фактична вартість реалізації на кінець грудня 2022 року зменшилася на 9,2% відносно значень листопада.

Як повідомляють в пресслужбі Міністерства економіки України, в грудня газ торгувався по 26,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Це в той час, як в листопаді його фактична вартість складала 28,9 тисячі гривень за кубометр. В жовтні вартість була ще вищою, тобто на рівня 38, 3 тисяч гривень за тисячу кубометрів природного газу.

Рекордно високою була вартість реалізації газу в вересні, додавши до серпневих значень аж 66%, тоді тисяча кубометрів газу коштувати 39,9 тисяч гривень.

Падіння вартості продажу газу в Україні відбувається на фоні здешевлення блакитного палива в Європі, звідки Україна імпортує природний газ.

Нагадаємо, що зі січня змінилися тарифи на доставлення природного газу. Цю суму розраховують за наступною формулою: кількість кубометрів газу, використаних за попередній рік ділять на 12 місяців та множать на тариф на розподіл газу, який визначає постачальник блакитного палива.,

Уряд обіцяв до кінця воєнного стану та ще пів року після не підвищувати ціни на тепло та газопостачання. Водночас зросли ціни на диспетчеризацію для підприємців. Підвищення цін для них заплановане в три етапи.

Загалом енергосистема України зараз переживає важкі часи. Після численних ракетних атак на критичну інфраструктуру в Україні розробили графіки віялових відключень. При потребі впроваджують аварійні відключення. Також українців закликають заощаджувати електроенергію, не вмикати потужні прилади одночасно.

Після закінчення опалювального сезону ситуація з електропостачанням повинна дещо покращитися, це при умові, що не буде нових атак на енергетичну інфраструктуру. Загалом на повне відновлення енергосистеми знадобиться не менше ніж рік. Енергетики роблять все можливе для скорочення періодів відключення. але холодна погода цьому не сприяє.