Повістки у Дії: в Мінцифри розповіли, чи варто хвилюватися

Новий порядок постановки на воєнний облік не передбачає, що повістки будуть надходити через мобільний додаток Дія. Цю інформацію підтведили в Міністерстві цифрової інтеграції.

За словами керівника по розвитку електронних послуг Міністерства цифрової транспформації Мирослав Баник прокоментував це так, ні постановка, ні будь-які інші процедури не передбачають того, що повістки будуть приходити через Дію. План роботи міністерства не передбачає таких задач.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, в Дії повинен з’явитися новий сервіс— електронний військовий білет. Його планують розробити разом з Міністерством оборони. Деталі роботи нового сервісу поки не повідомляють.

Новий порядок воєнного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який Кабінет міністрів затвердив 30 грудня передбачає зміни до ведення обліку. В постанові вдосконалені окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, організаціями, установами. Таким чином працедавці будуть зобов’язані повідомляти підлеглих про мобілізацію. Також стане неможливе працевлаштування чи вступ на навчання без надання військового білета або постанови на облік у військовий комісаріат або територіальний центр комплектування. Також центри зайнятості будуть зобов’язані повідомляти про безробітних у військкомати та ТЦК.

Додатково посольства та консульства будуть зобов’язані повідомляти українців за кордоном про початок мобілізації в Україні. Проте за словами експертів це не змусить військовозобов’язаних українців повертатися до України. Всі, хто був готовий стати на захист України, добровільно повернулися та зі зброєю в руках чи на волонтерському фронті допомагають наблизити перемогу.

Тобто призовники, резервісти та військовозобов’язані не мають хвилюватися з приводу надсилання повісток у Дії. Проте тепер українці зможуть надавати інформацію військовим комісаріатам або територіальним центрам комплектування дані про зміну місця проживання. Це буде дуже зручно, адже не потрібно буде витрачати час на особистий візит до військкомату.